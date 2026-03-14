¡Aviso importante! Recientemente, Argentina decidió modificar sus regulaciones de entrada sin visado, facilitando el acceso a los viajeros que cuenten con tarjetas de residencia estadounidenses o visados.

Vale resaltar que esta nueva disposición hace posible que los ciudadanos de China, India y la República Dominicana puedan ingresar al país latino sin la necesidad de tramitar un visado argentino, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos necesarios para el viaje. AQUÍ más detalles.

Este país actualiza sus normas de entrada sin visa para los residentes permanentes de EE. UU.

‘Newsweek’ y otros portales webs informaron la última acción que tomó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, la cual anunció que, a partir de ahora, las tarjetas de residencia y algunas visas de EE. UU. pueden ser utilizadas como documentación alternativa para la entrada sin visa de ciertos ciudadanos extranjeros.

Este país actualiza sus normas de entrada sin visa para los residentes permanentes de EE. UU.

Esta medida hace posible que los ciudadanos chinos con visa estadounidense válida o una Green Card puedan ingresar sin problemas al país por motivos turísticos o de negocios, con una duración de hasta 30 días, sin necesidad de tramitar una visa adicional.

Además, esta nueva política se extiende a los ciudadanos de India y de la República Dominicana, quienes podrán llevar viajes turísticos con estancias de hasta 90 días.

Vale precisar que estas visas estadounidenses son elegibles para el beneficio e incluyen las siguientes categorías: B1/B2, B2, J, B1, O, P (P1, P2 o P3), E y H-1B, respectivamente. No obstante, todos los viajeros que cuenten con otros tipos de visas sí tendrán que cumplir con los requisitos de visa estándar establecidos en Argentina.

¿Cuál es el objetivo de esta nueva medida?

Bajo este contexto, es importante conocer la finalidad de la medida: se busca simplificar los trámites de inmigración, facilitar el ingreso de viajeros y potenciar tanto el turismo como las relaciones comerciales.

Asimismo, se pretende mantener altos estándares de seguridad en el proceso en tierras argentinas.