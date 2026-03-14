- Hoy:
- Partidos de hoy
- Garcilaso vs Alianza Lima
- Universitario vs UTC
- Real Madrid vs Elche
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
PELIGRO TOTAL en Walmart de Grand Junction: mujer fugitiva es DETENIDA luego de ROBAR un auto y un arma de fuego dentro de la tienda
Una mujer fue arrestada tras robar un auto y un arma de fuego en Walmart Grand Junction; enfrenta múltiples cargos y permanece detenida con fianza.
Una mujer fue detenida y ahora se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Mesa tras ser vinculada con el robo de un automóvil ocurrido en el estacionamiento de un Walmart.
PUEDES VER: PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: vecinos recurren a esta OPCIÓN de precaución frente a OPERATIVOS de ICE
El miércoles, agentes del Departamento de Policía de Grand Junction (GJPD) acudieron a un aviso sobre un vehículo estacionado en el Walmart de 2881 North Avenue, del cual se habían robado numerosos artículos, incluyendo un arma de fuego. Tras la investigación, lograron identificar a Alicia Colavito, de 35 años, como sospechosa del hecho.
Detienen a mujer vinculada con robo de auto y arma en Walmart
El jueves por la mañana, los agentes lograron localizar y capturar a Colavito, quien fue trasladada al Centro de Detención del Condado de Mesa. Contra ella pesan cargos por allanamiento de morada en primer grado, robo de arma de fuego, apropiación de bienes valuados entre 2.000 y 5.000 dólares y posesión de parafernalia de drogas.
Mujer arrestada en Walmart Grand Junction por robo de auto y arma de fuego.
Durante la investigación, la policía recuperó el arma de fuego robada junto con otros objetos sustraídos, estableciendo la participación directa de Colavito en los delitos. La detención se concretó gracias a la evidencia recopilada y a la vinculación clara de la sospechosa con el incidente.
Fianzas y procedimiento legal
Actualmente, Alicia Colavito permanece detenida con una fianza total de 10.400 dólares, que incluye 10.000 dólares por los cargos en el Condado de Mesa y 400 dólares correspondientes a una orden de arresto pendiente en otra jurisdicción.
Las autoridades locales señalaron que el caso continúa bajo investigación y exhortaron a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa para ayudar a prevenir futuros incidentes. Se espera que Colavito enfrente próximas audiencias judiciales donde se definirá su situación legal.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart de New Hartford: joven de 27 años intenta ROBAR más de 100 artículos y termina en una FEROZ PELEA con la policía
- 2
PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: vecinos recurren a esta OPCIÓN de precaución frente a OPERATIVOS de ICE
- 3
ALERTA TOTAL, inmigrantes en Florida: operativo culmina con el ARRESTO de 15 indocumentados, incluidos ciudadanos de esta nacionalidad latinoamericana
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90