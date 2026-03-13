- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- Copa Libertadores
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: vecinos recurren a esta OPCIÓN de precaución frente a OPERATIVOS de ICE
Ante las últimas redadas en Los Ángeles, activistas en Highland Park implementaron más de 20 sirenas para advertir a residentes sobre las operaciones de ICE.
¡Importante! Recientemente, en el vecindario de Highland Park, ubicado al noreste de Los Ángeles, EE. UU., un grupo de activistas comunitarios ha decidido implementar más de 20 alarmas de sirena, esto con la finalidad de alertar a los residentes e inmigrantes sobre las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Con esta gran iniciativa, se busca proteger a la comunidad extranjera y brindar información oportuna ante posibles intervenciones de las autoridades migratorias. ¿Qué otras opciones han tomado en cuenta los vecinos para enfrentar a las autoridades y sus operativos?
PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart de New Hartford: joven de 27 años intenta ROBAR más de 100 artículos y termina en una FEROZ PELEA con la policía
EE. UU.: vecinos recurren a esta opción de precaución frente a operativos de ICE
‘Univisión’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre el nuevo sistema de alarmas del vecindario de Highland Park, en Los Ángeles, el cual busca salvaguardar a la comunidad extranjera frente al incremento de redadas migratorias durante la administración de Donald Trump.
CNN, por su parte, informó que estas alarmas se activan de manera remota a través de una aplicación móvil y su sonido puede ser percibido hasta a media milla de distancia.
EE. UU.: vecinos recurren a esta opción de precaución frente a operativos de ICE.
Cabe precisar que en los folletos informativos de la comunidad resalta la siguiente advertencia ante las redadas: “Cuando suene la alarma, ICE está en la comunidad. Salga de las calles, busque refugio y cierre todo”.
Al respecto, Nelson Grande, activista y candidato al Concejo Municipal de Los Ángeles por el Distrito 1, compartió el origen de esta iniciativa.
¿Qué ha revelado Nelson Grande sobre esta importante iniciativa en la zona de Los Ángeles?
En conversación con CNN, Nelson Grande mencionó que la idea surgió de algunos miembros de la comunidad, quienes propusieron establecer un sistema de alerta a través de sirenas que se pueden instalar en propiedades privadas.
Todo ello se ha dado con la finalidad de notificar a los residentes sobre la presencia de ICE en la zona.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart de Houghton Lake: PERROS DETECTORES de EXPLOSIVOS son enviados tras denuncia reportada al FBI, ¿se encontró alguna amenaza?
- 2
ALERTA ROJA en Walmart de New Hartford: joven de 27 años intenta ROBAR más de 100 artículos y termina en una FEROZ PELEA con la policía
- 3
BUENAS NOTICIAS para mexicanos en Los Ángeles: estas son las FECHAS CLAVE en marzo para realizar trámites migratorios con el Consulado sobre Ruedas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90