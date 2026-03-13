¡Importante! Recientemente, en el vecindario de Highland Park, ubicado al noreste de Los Ángeles, EE. UU., un grupo de activistas comunitarios ha decidido implementar más de 20 alarmas de sirena, esto con la finalidad de alertar a los residentes e inmigrantes sobre las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Con esta gran iniciativa, se busca proteger a la comunidad extranjera y brindar información oportuna ante posibles intervenciones de las autoridades migratorias. ¿Qué otras opciones han tomado en cuenta los vecinos para enfrentar a las autoridades y sus operativos?

EE. UU.: vecinos recurren a esta opción de precaución frente a operativos de ICE

‘Univisión’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre el nuevo sistema de alarmas del vecindario de Highland Park, en Los Ángeles, el cual busca salvaguardar a la comunidad extranjera frente al incremento de redadas migratorias durante la administración de Donald Trump.

CNN, por su parte, informó que estas alarmas se activan de manera remota a través de una aplicación móvil y su sonido puede ser percibido hasta a media milla de distancia.

EE. UU.: vecinos recurren a esta opción de precaución frente a operativos de ICE.

Cabe precisar que en los folletos informativos de la comunidad resalta la siguiente advertencia ante las redadas: “Cuando suene la alarma, ICE está en la comunidad. Salga de las calles, busque refugio y cierre todo”.

Al respecto, Nelson Grande, activista y candidato al Concejo Municipal de Los Ángeles por el Distrito 1, compartió el origen de esta iniciativa.

¿Qué ha revelado Nelson Grande sobre esta importante iniciativa en la zona de Los Ángeles?

En conversación con CNN, Nelson Grande mencionó que la idea surgió de algunos miembros de la comunidad, quienes propusieron establecer un sistema de alerta a través de sirenas que se pueden instalar en propiedades privadas.

Todo ello se ha dado con la finalidad de notificar a los residentes sobre la presencia de ICE en la zona.