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ALERTA ROJA para inmigrantes en estas ciudades de EE. UU.: ICE estaría preparando REDADAS y medidas de control migratorio
Organizaciones y gobiernos locales en EE. UU. se preparan ante posibles redadas de ICE en tres ciudades clave, con estrategias y apoyo legal para comunidades migrantes.
La política migratoria de Donald Trump mantiene firmes los operativos migratorios de ICE, destinados a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Aunque las tácticas podrían volverse más moderadas, las comunidades migrantes siguen desconfiando y temen nuevas redadas de ICE tras incidentes recientes en estados como Minnesota.
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Ante este escenario, varias ciudades y estados han emitido advertencias y preparado planes de acción para mitigar el impacto de posibles redadas de ICE en EE. UU.. La expectativa de nuevos operativos ha impulsado a gobiernos locales, organizaciones comunitarias y grupos defensores de derechos a coordinar recursos, promover información legal y promover medidas de apoyo para proteger a inmigrantes de situaciones de riesgo.
Estados en alerta y medidas preventivas
Ohio: preparación comunitaria y apoyo legal
En Columbus y otras áreas de Ohio, la incertidumbre ha crecido ante los reportes de posibles redadas de ICE y nuevos operativos migratorios. Ante esta situación, comunidades completas han empezado a establecer líneas de emergencia, brigadas legales y espacios seguros para poder actuar con rapidez si las autoridades federales realizan intervenciones.
Organizaciones y gobiernos locales en EE. UU. se preparan ante posibles redadas de ICE.
Líderes comunitarios y autoridades municipales están intensificando la comunicación con los residentes migrantes, instándolos a informarse sobre sus derechos en caso de contacto con agentes de ICE y facilitando acceso a asistencia legal preventiva para reducir el impacto de cualquier acción que pueda poner en riesgo a las familias.
Pensilvania y Maryland: transparencia y protección social
En Filadelfia, Pensilvania, las autoridades han revisado regulaciones para limitar ciertas prácticas de ICE, como el uso de vehículos sin identificación durante operativos migratorios. Estas medidas buscan aumentar la transparencia de las intervenciones, reducir posibles abusos y permitir que las comunidades migrantes identifiquen a los funcionarios que participan en las redadas.
Por su parte, en Maryland, los gobiernos locales coordinan con organizaciones comunitarias la creación de redes de apoyo que incluyen distribución de alimentos, asesoría legal y acompañamiento a familias afectadas por detenciones. Además, el alcalde de Baltimore emitió una orden ejecutiva para garantizar que los inmigrantes tengan acceso a representación legal gratuita, mientras los legisladores locales discuten medidas para proteger bienes familiares, como vehículos confiscados durante arrestos.
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