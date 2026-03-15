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RIESGO TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: lo que ICE confesó sobre sus MÉTODOS DE BÚSQUEDA de indocumentados
En Oregon, una audiencia judicial revela que las redadas de ICE se basan en cifras, objetivos y mapas digitales para decidir qué inmigrantes serán detenidos.
En una audiencia judicial en Oregon, se revelaron prácticas internas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que generan preocupación entre las comunidades migrantes y los defensores de derechos humanos. Bajo juramento, los agentes detallaron cómo se organizan las redadas y qué herramientas tecnológicas utilizan para localizar a personas sin documentación, información que hasta ahora no había sido pública.
ICE aplicó cuotas de arrestos y tecnología de vigilancia en redadas migratorias en Oregón.
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Agentes de ICE revelan cuotas diarias de arrestos y uso de aplicaciones de vigilancia para ubicar inmigrantes en Oregón
En el contexto de una demanda colectiva iniciada por Innovation Law Lab, los agentes de inmigración testificaron bajo juramento, aportando información previamente desconocida sobre la organización de detenciones en Oregón.
Agente de ICE reconoce cuotas diarias en arrestos migratorios
Según un informe de The Guardian, la audiencia reveló que los equipos de ICE operaban con metas numéricas diarias, pese a que las autoridades federales habían negado previamente la existencia de dichos objetivos.
Un agente, identificado únicamente como 'JB', declaró en la corte que su equipo recibía instrucciones verbales de realizar ocho arrestos diarios, dentro de una operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) conocida como 'Operación Rosa Negra'. Si se extrapolan esos números, podrían traducirse en alrededor de 50 detenciones diarias en todo el estado de Oregon.
Estas declaraciones contrastan con las versiones públicas de funcionarios federales, quienes habían asegurado que no existían metas formales de arrestos, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso de deportación. El agente afirmó que realizaba "tantos arrestos como pudiera", siempre que creyera que eran legales y justificados.
Elite: la app que identificaba zonas y personas como supuestos objetivos
Otra de las revelaciones significativas fue el uso por parte de ICE de una herramienta tecnológica llamada Elite. Tal como explica The Guardian, esta aplicación funcionaba como un mapa digital que ayudaba a los agentes a decidir en qué áreas realizar operativos de búsqueda. La plataforma mostraba "zonas calientes" donde presuntamente vivían inmigrantes indocumentados y, en algunos casos, generaba lo que describía como "objetivos de alto valor" con perfiles individuales.
Aunque esta tecnología parecía facilitar el trabajo de los equipos del ICE, los propios agentes admitieron en la audiencia que la información en la aplicación no siempre era correcta. En varias ocasiones, la app indicó direcciones erróneas o personas que ya no residían en esos lugares, algo que podría haber conducido a detenciones equivocadas.
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