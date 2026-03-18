ALERTA ROJA para inmigrantes solicitantes de ciudadanía en EE. UU.: este ERROR GRAVE podría dejarte fuera del proceso y provocar RECHAZO inmediato

Obtener la ciudadanía estadounidense es uno de los objetivos más importantes para millones de inmigrantes, pero también uno de los procesos más exigentes. Más allá de cumplir con requisitos básicos como la residencia permanente, existe un factor clave que puede definir el resultado: demostrar buena conducta moral.

Este criterio, evaluado por las autoridades migratorias, no solo analiza el historial penal del solicitante, sino también su comportamiento general. Un error aparentemente menor, especialmente durante la entrevista, puede convertirse en un motivo suficiente para negar la solicitud de manera inmediata.

El error que puede costarte la ciudadanía

Uno de los fallos más graves en el proceso de naturalización en Estados Unidos es mentir u ocultar información durante la solicitud o la entrevista. Las autoridades revisan cuidadosamente cada dato proporcionado y lo comparan con registros oficiales, por lo que cualquier inconsistencia genera alertas.

Error grave al solicitar ciudadanía en EE. UU. puede causar rechazo inmediato.

Este tipo de situaciones se considera falso testimonio, lo que impacta directamente en la evaluación de la buena conducta moral. Incluso si el solicitante cumple con otros requisitos, este error puede provocar el rechazo automático del trámite o retrasos significativos en la decisión final.

Otros factores que pueden provocar el rechazo

Además de la falta de honestidad, existen otros elementos que pueden afectar negativamente la solicitud. Entre ellos se encuentran antecedentes penales, problemas con el pago de impuestos, incumplimiento de la manutención de hijos o violaciones a las leyes migratorias.

Las autoridades también pueden revisar el historial de los últimos cinco años, o tres en casos de matrimonio con ciudadanos estadounidenses, aunque tienen la facultad de analizar periodos anteriores si lo consideran necesario. Por ello, mantener un comportamiento coherente y transparente es fundamental para avanzar en el proceso de ciudadanía en EE. UU. sin contratiempos.