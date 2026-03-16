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ALERTA ROJA en EE. UU.: estas ciudades y condados anunciaron PODEROSAS leyes para cuando ICE aparezca en sus localidades
Diversas ciudades y condados de Pensilvania han confirmado la implementación de normativas para regular la llegada del ICE a sus territorios. ¿Qué debes saber?
En el transcurso del 2025 e inicios de este 2026, se han expuesto diversas iniciativas en las administraciones municipales del valle de Lehigh, en Pensilvania, esto con el objetivo de que se promulguen ordenanzas que limiten la implementación de las normativas federales de inmigración. ¿Favorece a ilegales?
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Estas ciudades y condados anunciaron poderosas leyes frente a la presencia de ICE
‘Pennsylvania Capital Star’ difundió información valiosa sobre lo que está pasando en Pensilvania. Desde inicios de 2025, ciudades y condados de dicho estado han estado evaluando nuevas normativas que buscan limitar la colaboración con las autoridades federales de inmigración y brindar apoyo a las comunidades inmigrantes.
Estas ciudades y condados anunciaron poderosas leyes frente a la presencia de ICE.
Funcionarios electos en localidades como Allentown, Easton, Reading, Upper Darby y Narberth, así como en condados como Allegheny, Bucks y Montgomery, se han mostrado a favor de nuevas propuestas a favor de extranjeros.
Por otro lado, existen jurisdicciones donde las fuerzas del orden, las fiscalías o los departamentos penitenciarios que han decidido colaborar activamente con el ICE, usan recursos y tiempo de sus empleados para facilitar la aplicación de las leyes migratorias.
Muchos líderes electos, cuya responsabilidad principal es gestionar el presupuesto y los recursos de sus respectivas jurisdicciones, se ven obligados a adaptarse y aprender sobre la marcha qué acciones pueden emprender para contener o apoyar a una agencia federal que cuenta con un financiamiento superior al de la mayoría de los ejércitos a nivel global.
Exalcalde de Pensilvania se pronuncia
John Brenner, director ejecutivo de la Liga Municipal de Pensilvania y exalcalde de York, no pudo evitar expresar su punto de vista al respecto.
“No es solo el gobierno municipal el que se enfrenta a este problema, creo que somos todos los ciudadanos estadounidenses. Por eso, los residentes de nuestras comunidades, ya sean ciudades, departamentos o municipios, acuden a sus funcionarios locales. Y creo que los funcionarios locales se esfuerzan mucho por escuchar esas inquietudes y explicar qué podemos hacer”, señaló.
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