Trump sorprende con DECLARACIONES sobre el CONTROL DE CUBA: "Puedo hacer lo que quiera con..."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó gran controversia este lunes con unas sorprendentes declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca. En medio de las tensiones globales, especialmente con Irán y Cuba, Trump aseguró que sería "un gran honor" para él tomar el control de Cuba, expresando que la nación caribeña se encuentra "muy debilitada en este momento". Estas declaraciones se producen justo cuando Cuba enfrenta una grave crisis energética, ya que la isla lleva tres meses sin recibir combustible debido al bloqueo estadounidense.

Trump sorprende con declaraciones sobre el control de Cuba

El presidente Trump no tuvo reparos en calificar a Cuba como una "nación fallida" y, en sus comentarios, sugirió que la situación del país caribeño lo coloca en una posición favorable para actuar. Según informó Reuters, Trump declaró: "Creo que puedo hacer lo que quiera con ella", refiriéndose a Cuba como una nación que atraviesa un momento de extrema debilidad. Además, no ocultó su creencia de que el país se encuentra al borde del colapso, lo cual podría ser aprovechado para sus intereses políticos y económicos.

Trump ha mencionado en varias ocasiones sus planes de actuar frente a Cuba, asegurando que la dependencia de la isla del petróleo venezolano, cuya fuente se ha visto interrumpida desde la detención de Nicolás Maduro en enero, agrava aún más la situación.

En sus comentarios, Trump también dejó entrever que sus estrategias para Cuba podrían basarse en la aplicación de reformas económicas, además de las tensiones políticas. En su tono característico, el presidente afirmó: "Cuba es una nación que está muy cerca del colapso", sugiriendo que una intervención podría ser "amistosa", aunque su perspectiva sobre el futuro de la isla sigue siendo incierta.

¿Qué está pasando en Cuba hoy?

Mientras Trump lanza estos comentarios, Cuba atraviesa una grave crisis interna. La situación empeoró este lunes cuando la isla experimentó un apagón total debido a una "desconexión total" en su sistema eléctrico, según informes de la estatal Unión Eléctrica (UNE). El desabastecimiento de combustible, consecuencia directa de las medidas de Trump, generó apagones de más de 20 horas diarias, afectando gravemente a la población.

Este martes, las tensiones sociales en Cuba alcanzaron un nuevo punto álgido con protestas de ciudadanos que exigen una solución inmediata a los problemas energéticos y de abastecimiento. A raíz de los apagones y la escasez de alimentos, cubanos de distintas provincias salieron a las calles, manifestándose con cacerolazos y actos de desobediencia. En un incidente particularmente notable, un grupo de jóvenes incendió la sede del Partido Comunista en Morón, lo que el gobierno calificó como "vandalismo". Las protestas reflejan el creciente descontento de la población ante las difíciles condiciones de vida que atraviesa la isla.

Según Reuters, aún se desconocen los detalles completos de las conversaciones entre Washington y La Habana, pero lo que parece claro es que los intereses de Trump se centran en garantizar que cualquier acuerdo beneficie a Estados Unidos.