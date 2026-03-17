ALERTA, USCIS: Demanda federal busca "destrabar" Green Cards para ESTOS GRUPOS DE INMIGRANTES en EE. UU.

Miles de cubanos que ya cumplen los requisitos para la residencia permanente en Estados Unidos enfrentan una paralización indefinida en la tramitación de sus Green Cards, generando incertidumbre, retrasos y consecuencias económicas para familias enteras. Según Telemundo 51 Miami, abogados preparan una demanda federal para obligar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a reactivar estos casos.

Una demanda federal busca agilizar la entrega de miles de Green Cards para cubanos en EE. UU.

USCIS en pausa: miles de Green Cards para inmigrantes cubanos quedan detenidas

La abogada de inmigración Claudia Cañizares advirtió que más de 100,000 casos están estancados debido a la suspensión en la emisión de residencias permanentes para cubanos que ingresaron mediante programas migratorios especiales, aunque ya cumplan los requisitos legales para regularizar su estatus en EE. UU., informó Telemundo 51 Miami.

Durante este tiempo, muchos han visto rechazados o retrasados sus permisos de trabajo, lo que ha agravado la situación económica de numerosas familias.

Demanda federal contra USCIS busca "destrabar" los procesos de residencia permanente para ciertos grupos de inmigrantes en EE. UU.

Frente a esta crisis, Cañizares, junto al abogado Mark Prada, anuncia una demanda federal contra USCIS con el objetivo de impulsar los casos estancados. "Lo que buscamos con esta demanda es mover estos procesos, demostrar que se está causando un daño a esta comunidad y que finalmente les aprueben su residencia", afirmó Cañizares a Telemundo 51 Miami.

Esta acción legal está dirigida a cubanos que ingresaron a Estados Unidos bajo programas específicos y luego presentaron solicitud de residencia permanente amparados por la Ley de Ajuste Cubano. Entre los grupos incluidos se encuentran:

Personas que ingresaron por Programa de Reunificación Familiar.

Migrantes admitidos con Parole Humanitario.

Beneficiarios de citas del sistema CBP One.

Solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Aquellos no detenidos por autoridades migratorias.

¿Cómo unirse a la demanda y qué gastos conlleva?

La demanda se plantea como una acción colectiva, lo que podría permitir un acuerdo con el gobierno que acelere la aprobación de muchos casos, incluso en cuestión de meses si se logra un trato favorable, según Cañizares. Telemundo 51 Miami reporta que la administración federal reconoció que la pausa es indefinida y que el gobierno puede ampliarla o revisarla sin un plazo establecido.

Participar en la demanda no es gratuito. Los honorarios iniciales comienzan en $4,000 USD por persona, con tarifas ajustadas para parejas, madres solteras o familias numerosas, y con opciones de financiamiento disponibles. Si deseas unirte al proceso, puedes iniciar contacto llamando o enviando un mensaje de texto o WhatsApp al 305‑680‑0036 con el mensaje: "Estoy interesado en entrar en la demanda", o completando un formulario para que el equipo legal se comunique contigo.