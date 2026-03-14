¡Mucha atención! Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México anunció públicamente que ya no será requisito fundamental ser ciudadano por nacimiento para acceder a un empleo en el sector público.

Vale mencionar que esta sorpresiva medida marca un cambio significativo en las normativas laborales en dicho país, ampliando las oportunidades para personas que, aunque no sean ciudadanos nativos, buscan integrarse al servicio público. ¿Favorece a los inmigrantes que viven en EE. UU.?

Corte Suprema de este país ratificó que ya no será necesario ser ciudadano por nacimiento para este trabajo

‘El Cronista’ compartió más detalles sobre el fallo judicial que ha eliminado una restricción que, por años, limitó el acceso a un puesto en la supervisión del gasto estatal, lo que traería un impacto en los mexicanos que residen en E. UU., incluyendo a los que tienen doble nacionalidad o han adquirido la ciudadanía por naturalización.

Corte Suprema de este país ratificó que ya no será necesario ser ciudadano por nacimiento para este trabajo.

Al respecto, es importante mencionar que la sorpresiva decisión invalida una norma que requería ser mexicano por nacimiento para liderar la Auditoría Superior de Durango.

Para miles de ciudadanos mexicanos en el extranjero, especialmente inmigrantes en EE. UU., este cambio refuerza la idea de que la Constitución mexicana no hace posible imponer requisitos de nacionalidad que no estén claramente establecidos en el marco federal.

¿Por qué ya no es necesario ser ciudadano por nacimiento para obtener el empleo?

Bajo este contexto, debes conocer que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Congreso del estado de Durango sobrepasó sus atribuciones al establecer que la persona encargada de la Auditoría Superior sí o sí debía ser mexicana de nacimiento y no poseer otra nacionalidad.

El tribunal argumentó su defensa asegurando que esta exigencia creaba una distinción injustificada, limitando así el acceso a un puesto a toda persona en el sector público.