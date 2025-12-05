Propuesta de Trump de eliminar la "ciudadanía por nacimiento" en EE. UU. será decidida por la Corte Suprema

Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido evaluar la propuesta dada por el presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento para todos los niños nacidos en suelo estadounidense. El ente jurídico decidirá si esto es constitucional o no.

¿Qué busca eliminar la "ciudadanía por nacimiento"?

Este viernes 5 de diciembre de 2025, cuyos argumentos, de acuerdo a politico.com, podrían dar argumentos en abril de 2026, en tanto que su fallo vería la luz, aproximadamente, en junio de dicho año. Esta propuesta fue una de las primeras órdenes cuando Trump asumió la presidencia, pero ¿En qué consiste?

Declara que los hijos de inmigrantes indocumentados y extranjeros con visas de duración limitada ya no tendrán derecho a la ciudadanía estadounidense, bajo el argumento que esto ayudaría a desalentar la inmigración ilegal, así como el llamado "turismo de maternidad", algo que prometió desde campaña electoral.

La propuesta de Trump no se ha implementado

Sin embargo, esta nunca entró en aplicación a causa de las impugnaciones legales, llevando a jueces federales a argumentar que dicha propuesta va en contra de la Constitución de los Estados Unidos y de un fallo de la Corte Suprema de 1898 que en su momento garantizó la ciudadanía de todos los nacidos en EE. UU.

El Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema que lo reinstaurara, pero en marzo de 2025 el Procurador General, D. John Sauer, pidió a los jueces que "utilizaran el litigio relacionado con el derecho de nacimiento para instar a los jueces a detener la emisión de medidas cautelares a nivel nacional contra el gobierno federal", informó politico.com.

En septiembre, la administración Trump volvió a la Corte Suprema pidiendo que los jueces aborden la "esencia de la lucha por el derecho de nacimiento y dictaminen que la política del presidente es constitucional".

Sauer refirió al respecto: "La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda se adoptó para otorgar la ciudadanía a los esclavos liberados y a sus hijos, no a los hijos inmigrantes ilegales, turistas por nacimiento y visitantes temporales (...) El texto simple de la Cláusula exige más que solo en el nacimiento en territorio estadounidense".

¿Cuáles son las consecuencias de aceptar la propuesta de Trump?

Politico.com destaca que desde el lado opositor, uno de los argumentos en contra es que el presidente de los Estados Unidos no tiene la autoridad para definir quién es y quién no ciudadano, asimismo, tampoco les queda claro cómo se aplicaría, pues los gobiernos estatales, por ejemplo, emiten certificados de nacimiento en Estados Unidos sin indicar la ciudadanía de los padres.

Sin embargo, pese a lo dicho por los defensores de la iniciativa, lo cierto es que la misma pone en duda la ciudadanía de cualquier personas nacida en suelo estadounidense sin al menos tener un progenitor ciudad de los Estados Unidos al momento de su nacimiento.