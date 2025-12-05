Marco Rubio acusa a la Unión Europea de un "ataque frontal" contra Estados Unidos por sanción a X

El senador Marco Rubio reaccionó con dureza luego de que la Comisión Europea sancionara a la red social X con una multa que supera los 130 millones de euros. Según el republicano, la decisión no solo apunta a la empresa de Elon Musk, sino que representa un ataque directo contra Estados Unidos y su ecosistema tecnológico.

Rubio afirmó que Bruselas utiliza las normas digitales para “castigar” a compañías estadounidenses, y advirtió que la supuesta “censura” ejercida desde Europa afecta tanto a las plataformas como a los ciudadanos que las utilizan.

Bruselas endurece el control digital sobre plataformas de EE. UU.

Europa acusa a X de prácticas engañosas y falta de transparencia

El expediente europeo señala tres infracciones principales: un diseño considerado engañoso en la insignia azul, falta de claridad en la biblioteca de anuncios y ausencia de herramientas que permitan a los investigadores acceder a datos públicos.

La plataforma tiene 60 días hábiles para presentar un plan que corrija estas faltas, especialmente las relacionadas con el uso de las verificaciones.

Una multa que reaviva la tensión entre Washington y Bruselas

Aunque la sanción es menor que otras impuestas a gigantes como Google o Apple, representa alrededor del 5% de los ingresos globales de X en 2024, un impacto significativo para la compañía. El caso alimenta un conflicto que lleva años creciendo: Washington acusa a la UE de imponer reglas que interpreta como filtros o restricciones al discurso en línea, mientras Bruselas sostiene que solo aplica normas de transparencia y seguridad digital.

La UE marca diferencias con TikTok mientras endurece el control sobre X

Mientras X enfrenta una de las sanciones más severas bajo la Ley de Servicios Digitales, la Comisión Europea destacó que TikTok sí logró cumplir con los requisitos de transparencia publicitaria. Este contraste aumenta la presión sobre la plataforma de Elon Musk y alimenta el debate sobre la relación entre Europa y las grandes tecnológicas de EE. UU.