ATENCIÓN con esta festividad del 6 de diciembre: ¿Cuál es la diferencia entre la Navidad y el Día de San Nicolás en EE. UU.?

Cada año, millones de estadounidenses celebran diciembre con decoraciones, regalos y tradiciones que combinan religión, cultura y folclore. Sin embargo, muchos confunden la Navidad con otra festividad importante que se celebra el 6 de diciembre: el Día de San Nicolás. Aunque ambas celebraciones comparten elementos como la generosidad y los regalos, sus orígenes, símbolos y significados son distintos.

¿Qué relación tiene San Nicolás con la Navidad?

¿Qué se celebra el 6 de diciembre en San Nicolás?

El Día de San Nicolás se celebra el 6 de diciembre en honor a San Nicolás de Bari, un obispo del siglo IV conocido por su generosidad hacia los más necesitados. Según la Encyclopaedia Britannica, esta festividad tiene sus raíces en Europa, especialmente en países como Alemania, los Países Bajos y Bélgica, y fue introducida en Estados Unidos por inmigrantes neerlandeses.

De acuerdo con el National Catholic Register, en algunas comunidades estadounidenses los niños colocan sus zapatos cerca de la chimenea o de la puerta, y San Nicolás los llena de dulces y pequeños regalos durante la noche. La tradición se centra en la bondad y la caridad, más que en la decoración o en la celebración masiva que caracteriza a la Navidad.

Navidad en Estados Unidos: significado y diferencias con San Nicolás

La Navidad, celebrada el 25 de diciembre, conmemora el nacimiento de Jesucristo y se ha convertido en una festividad tanto religiosa como secular en Estados Unidos. Según History.com, esta fecha se caracteriza por el intercambio de regalos, la decoración de los árboles de Navidad y la unión familiar.

A diferencia del Día de San Nicolás, la Navidad incorpora figuras icónicas como Santa Claus, que, aunque inspirado en San Nicolás, es un personaje adaptado al folclore estadounidense, con su traje rojo, renos y un enfoque más comercial. De acuerdo con Smithsonian Magazine, mientras San Nicolás enfatiza la generosidad y la fe, la Navidad combina tradición religiosa, celebración cultural y consumo moderno.

En resumen, aunque ambas festividades comparten la temática de dar y compartir, el Día de San Nicolás se centra en la caridad y en la historia religiosa de un santo, mientras que la Navidad combina aspectos religiosos y culturales que la han convertido en un fenómeno global.

¿Qué se regala en San Nicolás?

En la tradición de San Nicolás, durante la noche del 5 al 6 de diciembre, los niños suelen encontrar obsequios en sus zapatos, calcetines o incluso bajo la almohada. Entre los regalos más comunes se encuentran: