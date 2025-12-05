Es importante conocer que, el hecho de adelantar la decoración navideña en Estados Unidos puede terminar siendo muy costoso en el país. En Nueva York, existe una normativa de 1938, la cual prohíbe la venta de árboles de Navidad en las aceras antes de diciembre, pero su cumplimiento es escaso. A pesar de las advertencias, muchos comerciantes ignoran la ley. ¿Qué podría pasar con ellos?

Estas dos leyes, desconocidas por muchos, podrían perjudicarte en Navidad en EE. UU.

Según información de El Universo y otros portales, desde noviembre, muchos vendedores han decidido establecer sus puestos en zonas como Upper East Side, Tribeca y Greenwich Village, esto previo a la Navidad, mientras que las autoridades parecen no tomar medidas significativas al respecto, ignorando por completo la normativa que está desde 1938.

Conoce estas dos leyes que podrían perjudicarte en Navidad en EE. UU. ¿Por qué?

Frente a esta situación, el Departamento de Sanidad solo ha salido al frente cuando los árboles obstaculizan aceras, entradas del metro o comercios, y generalmente esto ocurre tras una queja presentada al 311. Hasta el momento, solo se ha registrado una denuncia esta temporada: un puesto en Park Slope fue multado justo antes del Día de Acción de Gracias, tal como informó The Sun.

Es importante mencionar que esta situación se remonta a aquel año, cuando el entonces alcalde Fiorello La Guardia lanzó una campaña enérgica contra los vendedores ambulantes, lo que resultó en la casi total erradicación de quienes ofrecían árboles navideños previo a diciembre.

¿Qué otras restricciones se suman a esta ley en EE. UU.?

Es bueno señalar que los vendedores no son los únicos que enfrentan complicaciones durante la temporada navideña. Existen normativas que no son muy recordadas en EE. UU., pero que regulan el uso de luces intermitentes de Navidad, lo que ha llevado a la policía a intervenir en algunos casos por decoraciones consideradas inapropiadas.

En la base aérea Tyndall, ubicada en Florida, las familias militares también no pudieron evitar recibir un mensaje con el título "Una festividad a la vez", en el que se les instruía a retirar sus adornos navideños hasta el inicio de diciembre.