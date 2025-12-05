Recientemente, una mujer residente de Fruitland Park, en Leesburg, EE. UU., se presentará ante el tribunal la próxima semana, esto luego de ser acusada de sustraer alimentos por un monto de 47 dólares en un establecimiento de Walmart USA. Su complicada situación ha sorprendido a la comunidad local, pues muchos desean saber cómo se llevó a cabo este acto delictivo.

Walmart: arrestan a mujer de 37 años, acusada de robar $47 en alimentos y tener antecedentes

'leesburg-news.com' y otros portales web, informaron sobre la última acción que tomó el asociado de prevención de pérdidas en Walmart, ubicado en 2501 Citrus Blvd., en Leesburg, EE. UU., tras alertar a las autoridades sobre una mujer, identificada como Sierra Baker, de 37 años, que se encontraba robando en una caja de autopago junto a su hija. ¿Cómo así?

Este hecho se llevó a cabo el sábado 22 de noviembre alrededor de las 11 a. m. y, según el informe del Departamento de Policía de Leesburg, Baker fue evidenciada escaneando varios artículos, pero solo pagó por algunos, dejando otros en bolsas de compra.

En los datos compartidas de la policía con la comunidad, se conoció que la mujer intentó salir por las puertas del lado norte, pero fue detenida por el personal de prevención de pérdidas, que logró recuperar productos por un valor total de $47,45, entre los que se encontraban una granada, una botella de condimento, un paquete de fiambre de jamón con miel y un paquete de filete de ternera.

¿Cuál es la situación actual de Baker tras ser expuesta robando en Walmart?

Bajo este contexto, se conoció también lo que pasará con ella tras este incidente. Baker recibió una citación por hurto en comercio minorista y allanamiento de propiedad, y deberá presentarse ante el tribunal el miércoles 10 de diciembre.

Vale precisar que esta no es la primera vez que se ve involucrada en problemas legales. Según los informes, se confirmó sus antecedentes, pues en marzo fue arrestada junto a otra persona tras el hallazgo de un arma cargada en un Jeep durante una parada de tráfico.