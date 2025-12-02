Luego que las autoridades respondieran a una alerta en un Walmart en Kemah, donde recibieron un aviso sobre la colocación de bombas en el local, el jefe de policía de dicha ciudad confirmó que, hasta el momento, se están llevando a cabo investigaciones sobre otras amenazas en el condado de Galveston, EE. UU., lo que ha preocupado a toda la comunidad. ¿A qué se debe estos reportes?

Walmart de Kemah: tras amenaza de bomba; autoridades reportan amenazas en este condado

Según información de 'fox26houston.com' y las autoridades locales, se registró una alerta de bomba en Kemah y en otras zonas del condado de Galveston. El jefe de policía de dicho lugar, Raymond Garvey, informó al medio en mención que, alrededor de las 4:15 p. m. del domingo 30 de noviembre, se recibió una llamada de una persona que utilizó un dispositivo para alterar su voz.

El autor de aquella preocupante llamada amenazó con haber colocado tres bombas en el Walmart, exigiendo un rescate de 10.000 dólares y advirtiendo que detonarían en 30 minutos si no se cumplía con su demanda. Tras la situación, la policía de Kemah no dudó en evacuar el establecimiento y solicitó la intervención de un perro especializado en la detección de explosivos.

Luego de las correctas inspecciones, las autoridades confirmaron que el Walmart no estaba en peligro. No obstante, Garvey señaló a la prensa que, en estos últimos días se han registrado otras amenazas de bomba en el condado de Galveston. Su departamento planea coordinarse con los investigadores para determinar si estas amenazas están conectadas. No se conoce datos del autor de estas advertencias.

¿Qué cambios se están dando en Walmart a nivel global?

Por otro lado, es importante conocer las últimas actualizaciones en las tiendas Walmart USA: John Furner será el nuevo presidente y director ejecutivo de Walmart, asumiendo el cargo a partir del 1 de febrero de 2026, en reemplazo de Doug McMillon.

Furner, quien empezó su carrera en la compañía como empleado por horas en 1993, ha ocupado diversos puestos de trabajo, incluyendo el de director de Walmart en Estados Unidos y director ejecutivo de Sam's Club. Por su parte, McMillon se retira tras una década al frente de la empresa, período en el cual lideró su transformación en un gigante del comercio digital.