Walmart cierra en TODO Estados Unidos: fecha confirmada en la que no atenderán y cuál es el motivo

La cadena minorista Walmart anunció ajustes clave en su operación por las celebraciones de fin de año en Estados Unidos. La compañía confirmó que ninguna de sus tiendas físicas abrirá el 25 de diciembre, mientras que el 24 de diciembre funcionarán con horarios reducidos, una decisión que impactará a millones de compradores.

El cierre total del Día de Navidad responde a la observancia oficial del feriado federal, una de las pocas fechas del año en las que Walmart detiene por completo su actividad presencial. Otras grandes cadenas del sector, como Costco y Target, también mantendrán sus puertas cerradas durante esa jornada.

Walmart cerrará todas sus tiendas en EE. UU. el 25 de diciembre.

Horarios especiales y servicios disponibles en Nochebuena

Durante el 24 de diciembre, las tiendas Walmart cerrarán aproximadamente a las 6:00 p. m. (hora local), aunque el horario exacto puede variar según la sucursal. Ante este escenario, la empresa recomendó a los clientes planificar sus compras con anticipación.

Para quienes no puedan acudir a la tienda, Walmart mantendrá activos varios servicios digitales y logísticos:

Entrega express: pedidos realizados hasta las 5:00 p. m. del 24 de diciembre, con entrega en cerca de una hora.

pedidos realizados hasta las 5:00 p. m. del 24 de diciembre, con entrega en cerca de una hora. Recogida y entrega el mismo día: disponible hasta las 12:00 p. m. del 24 de diciembre.

disponible hasta las 12:00 p. m. del 24 de diciembre. Envío estándar: pedidos confirmados antes de las 12:30 p. m. del 23 de diciembre, con llegada estimada para Navidad.

Estas alternativas permitirán resolver compras de último momento sin necesidad de visitar una tienda física.

Qué otros servicios y comercios no operarán en Navidad

El feriado federal del 25 de diciembre implicará el cierre de oficinas gubernamentales, escuelas, oficinas postales y la bolsa de valores en todo el país.

En el sector financiero, los principales bancos suspenderán sus operaciones, incluidos Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank, BBVA y Compass.

En cuanto a la gastronomía, varias cadenas optarán por cerrar, entre ellas Chick-fil-A, Chipotle, Cracker Barrel, Taco Bell, Whataburger, Texas Roadhouse y Chili’s. En contraste, McDonald’s, Starbucks, Dunkin’ y Wendy’s sí atenderán al público, aunque con horarios variables según la ubicación.

¿Cómo planificar tus compras antes del cierre de Walmart en Navidad?

Ante el cierre total del 25 de diciembre y la reducción de horarios en Nochebuena, los consumidores deberán adelantar sus compras esenciales, especialmente alimentos, regalos y artículos de último momento. Revisar los horarios locales y usar los servicios digitales será clave para evitar contratiempos.

Además, realizar pedidos online con antelación permitirá asegurar entregas a tiempo y evitar largas filas o falta de stock en las horas previas al cierre.