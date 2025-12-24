ALERTA ahora mismo en Walmart de Sigmon Road: policía de Wilmington responde a reportes de TIRADORES ACTIVOS

La mañana del 24 de diciembre, la tranquilidad en Wilmington se vio interrumpida por reportes de un posible tirador activo en un supermercado Walmart, lo que generó alarma entre los clientes y residentes de la zona. La rápida respuesta de la policía local permitió controlar la situación y garantizar la seguridad del público.

Walmart Sigmon Road fue desalojada, pero sigue abierta.

Policía de Wilmington comparte información sobre reportes de tirador en Walmart de Sigmon Road

Según informó WECT News 6, oficiales del Departamento de Policía de Wilmington (WPD) acudieron al Walmart ubicado en 5226 Sigmon Rd tras recibir la alerta alrededor de las 8:20 a. m. La presencia policial fue inmediata, con el objetivo de investigar la situación y proteger a los clientes y empleados del establecimiento.

"WPD ha incrementado su presencia en las tiendas y continuará manteniéndola durante la temporada navideña", señaló el departamento en un comunicado citado por WECT News 6.

¿Cuál es el estado de la tienda?

Durante la operación, la policía procedió a desalojar temporalmente la tienda, asegurando que no existiera riesgo para los presentes. Hasta el momento, el Walmart ha reabierto sus puertas y continúa funcionando con normalidad.

WECT News 6 reporta que el WPD confirmó que no existe ninguna amenaza para el público y aseguró que la situación estaba bajo control.

Refuerzan la seguridad durante la temporada festiva

Las autoridades locales destacaron que, ante incidentes como este, se incrementa la vigilancia en los comercios, especialmente durante temporadas de alta afluencia, como la Navidad. El objetivo es proteger a la comunidad y garantizar la seguridad de los clientes en todo momento.

"El departamento seguirá monitoreando de cerca todas las tiendas y reforzando la seguridad para prevenir cualquier incidente", agregó la policía, según WECT News 6.