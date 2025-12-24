ALERTA en vísperas de Navidad: hombre sufre INESPERADO ACCIDENTE frente a un Walmart en Waveland

En plena antesala de las celebraciones navideñas, un hecho inesperado generó preocupación entre residentes y compradores en la ciudad de Waveland, Mississippi. Durante la tarde del martes, un hombre fue víctima de un accidente vial frente a una conocida tienda Walmart, situación que movilizó rápidamente a los equipos de emergencia y encendió las alertas en la comunidad local.

Accidente inesperado frente a Walmart en Waveland genera preocupación en la comunidad

De acuerdo con información difundida por WXXV News 25, el incidente ocurrió frente a una tienda de comestibles Walmart ubicada en Waveland. El jefe del Departamento de Bomberos de la ciudad, Tommy Carver, confirmó que el atropello se registró alrededor de las 5:23 p. m., un horario de alta afluencia debido a las compras previas a la Navidad.

"Recibimos el reporte del atropello poco después de las cinco de la tarde", señaló Carver en declaraciones recogidas por WXXV News 25. Testigos en el lugar indicaron que la situación se desarrolló de manera repentina, lo que generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.

Autoridades investigan las causas del atropello en Waveland

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles oficiales sobre el estado de salud del hombre involucrado ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente. Según indicó el jefe de bomberos, la investigación continúa abierta para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

"Aún no contamos con información confirmada sobre la condición del peatón ni sobre lo que originó el incidente", explicó Carver a WXXV News 25, subrayando que se trata de un caso en desarrollo.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la precaución, especialmente durante esta temporada festiva, cuando el tránsito vehicular y peatonal aumenta considerablemente en áreas comerciales como Walmart. Se espera que en las próximas horas se brinde información adicional conforme avancen las indagaciones.

¿A qué hora cierra Walmart hoy?

Según informó El Oklahoman, Walmart confirmó que todas sus tiendas permanecerán cerradas el día de Navidad, como parte de su política anual. Además, la cadena detalló que el 24 de diciembre cerrará a las 6:00 p. m., permitiendo que empleados y clientes se preparen para la celebración. Las operaciones se reanudarán el viernes 26 de diciembre a partir de las 6:00 a. m., retomando su horario habitual.

Como hoy es festivo, lo mejor es revisar el localizador oficial de Walmart, ya que áreas como la farmacia o el centro de visión suelen cerrar antes que la tienda.