Flavio Maestri reveló si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal: "Yo soy..."

Flavio Maestri logró brillar en el fútbol peruano al ser uno de los máximos goleadores peruanos cuando era un vigente delantero. Sin embargo, su etapa en el deporte estuvo ligada a Sporting Cristal y a Alianza Lima y en la actualidad reveló de cuál equipo entre los dos grandes es hincha.

"La 'Celeste' uno la lleva adentro porque yo nací en ese club. Yo soy celeste, pero la vida me hizo ir por otros caminos. Siempre quise terminar mi carrera en el club donde empecé, y eso es algo que toda mi familia sabe. Mi sueño era retirarme en Sporting Cristal, pero no se dio así por una u otra razón. Ese era mi anhelo", afirmó.

