0
¡LO ÚLTIMO!
Sporting Cristal clasificó a la fase 3 de la Libertadores

Flavio Maestri reveló si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal: "Yo soy..."

Flavio Maestri, leyenda del fútbol peruano, rompió su silencio para revelar si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal.

Luis Blancas
Flavio Maestri reveló si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal
Flavio Maestri reveló si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal | Composición: Líbero
COMPARTIR

Flavio Maestri logró brillar en el fútbol peruano al ser uno de los máximos goleadores peruanos cuando era un vigente delantero. Sin embargo, su etapa en el deporte estuvo ligada a Sporting Cristal y a Alianza Lima y en la actualidad reveló de cuál equipo entre los dos grandes es hincha.

PUEDES VER: El futbolista peruano que clasificó a la Fase 3 de la Libertadores y enfrentará a Cristal

"La 'Celeste' uno la lleva adentro porque yo nací en ese club. Yo soy celeste, pero la vida me hizo ir por otros caminos. Siempre quise terminar mi carrera en el club donde empecé, y eso es algo que toda mi familia sabe. Mi sueño era retirarme en Sporting Cristal, pero no se dio así por una u otra razón. Ese era mi anhelo", afirmó.

Video: Tiempo Muerto

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. El futbolista peruano que clasificó a la Fase 3 de la Libertadores y enfrentará a Cristal

  2. Equipo campeón peruano avanza con el fichaje de Miguel Trauco, ex Alianza Lima: "Confirmado"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano