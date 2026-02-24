Ex Alianza se rindió en elogios ante Felipe Vizeu, delantero de Cristal: "Puede servir mucho"

Sporting Cristal tiene en Felipe Vizeu a un delantero que actualmente se encuentra en búsqueda de su mejor rendimiento; sin embargo, su falta de gol con Universitario generó críticas. No obstante, un exfutbolista de Alianza Lima no dudó en elogiar al brasileño: estamos hablando de Flavio Maestri.

Exfutbolista de Alianza Lima elogió a Felipe Vizeu, delantero de Sporting Cristal

Maestri, en conversación con el programa 'La Hora de Lalo' de Radio Ovación, fue consultado sobre el presente de su exequipo, Sporting Cristal, que se enfrenta a 2 de Mayo por la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Asimismo, también fue consultado sobre Vizeu, el flamante delantero del cuadro cervecero.

Para Flavio Maestri, exfutbolista de Alianza, Felipe Vizeu es un gran delantero que contribuirá significativamente a Sporting Cristal con sus goles en la búsqueda del título nacional y el avance en la Copa Libertadores 2026.

“Es un delantero que tiene sus características propias, que puede ser muy útil. Ha estado marcando goles, el último fin de semana no tuvo la oportunidad, pero a un delantero hay que seguir dándole la confianza. En cualquier momento va a encontrar su verdadero nivel futbolístico. La confianza te la dan los goles, es cierto, pero uno como técnico tiene que darle la confianza al delantero”, afirmó.

Además, el también exdelantero peruano sostuvo que si el técnico Paulo Autuori y los compañeros no le dan la confianza al futbolista brasileño, no mejorará su rendimiento con sus goles.

Flavio Maestri jugó en Alianza Lima

Flavio Maestri logró jugar en Perú en Alianza Lima, Sport Boys y Sporting Cristal, sin embargo, donde tuvo un gran paso fue en el cuadro blanquiazul, donde jugó en la temporada 2004 y luego en 2006 hasta 2007, en donde anotó 21 goles en 58 partidos.

Felipe Vizeu en Sporting Cristal

Felipe Vizeu llegó a Cristal a mitad de la temporada de 2025 y desde entonces no ha dejado buenas impresiones en los hinchas celestes. Sin embargo, en 2026 ha mejorado su físico y ya ha anotado un total de 2 goles en 4 partidos, a diferencia del año pasado, cuando no pudo marcar tantos.