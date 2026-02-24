Sporting Cristal sufre terrible baja para enfrentar a 2 de Mayo en la Copa Libertadores

Sporting Cristal afronta uno de los partidos más importantes de la temporada para sellar su pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores que, de clasificar, asegura su participación en torneo internacionales ya que podría sumarse también a la Copa Sudamericana. La mala noticia es que se anunció la baja de uno de sus fichajes que llegó esta temporada 2026.

En medio de la expectativa por saber el resultado entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo, los rimenses se alistan para recibir al equipo paraguayo. En la previa del cotejo se dio a conocer que uno de sus refuerzos extranjeros no será parte de la lista de convocados. De esta manera, Paulo Autuori tendrá que ingeniárselas para encontrar a su refuerzo ideal.

Sporting Cristal sufre baja para enfrentar a 2 de Mayo

La Copa Libertadores es la competición más importante a la que pueden aspirar los equipos sudamericanos todos los años y en este 2026, Sporting Cristal tiene la opción de clasificarse. Para ello, tendrá que superar a 2 de Mayo, quien viene de eliminar a Alianza Lima. Los rimenses vienen de empatar ante Universitario de Deportes 2-2 en el Alberto Gallardo.

El periodista Ernesto Jerónimo Macedo señaló que Cristal no incluirá a Gabriel Santana en la lista de convocados para el partido de esta noche frente a Sportivo 2 de Mayo. "No está convocado para el partido de hoy", expresó.

Sporting Cristal no contará con Santana.

Gabriel Santana llegó a Sporting Cristal proveniente de Mirassol FC del fútbol brasileño. La temporada pasada, este equipo fue uno de los mejores y llegó a estar entre los primeros lugares. El brasileño se quedará en La Florida hasta finales del 2026 y luego se evaluará su futuro.