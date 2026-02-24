Presidente de 2 de Mayo minimiza a Alianza Lima con dura crítica: "Sporting Cristal es más..."

Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada al recibir a 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores en busca de clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores. En la previa del cotejo, Hugo Romero, presidente del elenco paraguayo, se pronunció y no dudó en destacar las cualidades de los rimenses, a comparación de los íntimos.

Hugo Romero destacó a Sporting Cristal por encima de Alianza Lima

2 de Mayo fue el verdugo de Alianza Lima y lo dejó fuera de la Copa Libertadores. Ahora, su nueva misión será enfrentar a Sporting Cristal, equipo peruano que le anotó dos goles en Paraguay y se llevó un valioso empate luego de jugar con 10 jugadores la gran mayoría del partido en Asunción.

"Cristal es, para mí, más ordenado, más trabajado… tiene jugadores muy jóvenes, pero con buen dominio de balón", explicó Hugo Romero durante una entrevista con el programa 'Con calle y cancha' dejando en claro que la dificultad con los rimenses fue superior a diferencia que con los dirigidos de Pablo Guede.

2 de Mayo sueña con fichar a Luis Advíncula

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, sorprendió al señalar que el jugador que sueña con fichar es Luis Advíncula. El 'Rayo' llegó a Alianza Lima tras dejar Boca Juniors y regresar al fútbol peruano por temas familiares. Precisamente el destacado jugador anotó su primer gol con la camiseta blanquiazul frente a los paraguayos y esto habría captado la atención de la autoridad de Dos de Mayo.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: hora y dónde ver el partido

Después del primer partido en Paraguay, Sporting Cristal y 2 de Mayo volverá a verse las caras, pero esta vez por la lucha de la Fase 3 de la Copa Libertadores. Este importante enfrentamiento se juega el 24 de febrero desde las 19:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao.