Jugador de Cristal tiene asegurada su convocatoria a la selección con Mano Menezes: "Le gusta"

Se dio a conocer que una de las figuras de Sporting Cristal recibirá el llamado de Mano Menezes para los próximos partidos amistosos de la selección peruana.

Mano Menezes convocará a figura de Sporting Cristal.
Perú se afronta a una nueva etapa bajo el mando de Mano Menezes, quien llegó luego de que Manuel Barreto se haga cargo de los recientes partidos de la Bicolor. Para la próxima convocatoria, un destacado jugador de Sporting Cristal aseguró su llamado y jugará los primeros amistosos del DT brasileño que tienen programado para ser durante el mes de marzo.

Mano Menezes estará llegando a Perú muy pronto para empezar a observar a los jugadores del fútbol peruano, pero el entrenador ya está haciendo su trabajo desde que asumió ser DT de la selección nacional. Además de los jugadores que se desempeñan en la Liga 1, el destacado estratega también incluirá en la convocatoria a deportistas del rubro nacional.

Jugador de Sporting Cristal será convocado por Mano Menezes

Sporting Cristal apunta a ser uno de los protagonistas para luchar el título y para ello es importante tener un plantel con grandes jugadores. Esto lo sabe muy bien Mano Menezes, quien ya le ha puesto el ojo a uno de los mediocampistas de elenco rimense. A pesar de la poca confianza que tiene Paulo Autuori en él, el brasileño sí apostaría por Ian Wisdom.

"Hay otros jugadores en esa posición que también le interesa y le gusta a Mano Menezes. Ian Wisdom por ejemplo. Le encanta me han dicho, le gusta", explicó Gustavo Peralta en el programa de 'Modo fútbol'.

(Video: Modo fútbol)

Como se recuerda, Ian Wisdom fue parte de una de las convocatorias de Manuel Barreto que se jugaron en el 2025. Antes de ello, tuvo la oportunidad de recibir el llamado para la Sub-20 y la Sub-23. Ahora, la joya de Sporting Cristal tendrá una nueva oportunidad de demostrar su calidad incluso con la poca continuidad que tiene en su club.

