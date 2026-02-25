'Hincha' de Universitario enfrentará a Sporting Cristal por la Fase 3 de la Copa Libertadores

Tras haber eliminado a 2 de Mayo, ahora Sporting Cristal enfrentará a Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 en duelos de ida y vuelta, con el objetivo de clasificar a la tradicional Fase de Grupos del certamen. Sin embargo, algo que pocos saben es que en el elenco de Venezuela juega un futbolista que es 'hincha' confeso de Universitario de Deportes, uno de los máximos rivales del cuadro celeste.

Se trata de Edson Tortolero, delantero de 28 años que viene de convertirle a Huachipato por la Fase 2 de la competición Conmebol y viene con la mecha encendida para el partido ante los del Rímac. El elemento venezolano tiene una curiosa historia con la 'U', ya que en sus redes sociales existen fotografías suyas usando la camiseta de los cremas e incluso hay una posando dentro del Estadio Monumental de Ate.

Resulta que el atacante de Carabobo se encontraba en la institución deportiva en el 2020, cuando el elenco venezolano enfrentó a Universitario de Deportes por la Fase 1 de la Copa Libertadores. En aquella ocasión los merengues vencieron por un marcador global de 2-1, y Edson Tortolero quedó maravillado con el cuadro estudiantil y su numerosa hinchada, por lo que terminó revelando su deseo por jugar en el Perú.

Edson Tortolero en Carabobo.

Ahora que Sporting Cristal enfrentará a los de Venezuela por la cita internacional de la Conmebol, estas imágenes salieron nuevamente a la luz y se sabe que el delantero estará presente en ambos compromisos. Por lo que, si los celestes caen en esta llave, un 'hincha' de la 'U' será uno de los responsables de tal catástrofe futbolística para los dirigidos por Paulo Autuori.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Carabobo?

La fecha y horario oficial del partido entre Sporting Cristal y Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se sabrá recién este viernes 28 de febrero. Eso sí, desde ya se sabe que ambos compromisos serán transmitidos mediante la señal de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, los celestes quienes ejercer localía en Matute.