Comisión Disciplinaria abrió doble investigación contra club de la Liga 1: "Discriminación"

Un importante club de la Liga 1 2026 fue sorprendido debido a que la Comisión Disciplinaria le abrió una investigación por actos de discriminación.

Francisco Esteves
Comisión Disciplinaria abrió investigación contra club de la Liga 1.
Comisión Disciplinaria abrió investigación contra club de la Liga 1. | Foto: Composición Líbero.
Fuerte noticia en el fútbol peruano. En pleno Torneo Apertura de la Liga 1 2026, se conoció que la Comisión Disciplinaria de la FPF abrió un proceso de doble investigación contra uno de los equipos más conocidos del campeonato nacional. Esto causó una enorme preocupación en su numerosa hinchada, que espera todo salga a favor de la institución deportiva para no recibir sanciones. ¿Será Alianza Lima o Universitario?

Según informó el periodista Kevin Pacheco mediante su cuenta oficial de 'X', uno de los elencos nacionales que viene compitiendo por alzar el título del balompié incaico puede verse seriamente afectado con la suspensión de uno de sus principales mediocampistas y de su director técnico. Esto por presuntos actos de discriminación y lenguaje ofensivo. Se trata de Comerciantes Unidos.

"La Comisión Disciplinaria abrió doble investigación a Comerciantes Unidos: el primer caso es por supuestos actos de discriminación de la hinchada local contra Abdiel Ayarza en el juego ante Chankas. El segundo caso es por lenguaje ofensivo de su DT Claudio Biaggio en el mismo duelo", mencionó el conocido comunicador deportivo en redes sociales.

Liga 1

Comerciantes Unidos podría sufrir la sanción de sus elementos.

De esta forma, los de Cutervo se encuentran a la espera de la resolución para así poder conocer qué sucederá con su volante y con el entrenador del club. Estos hechos se dieron durante la jornada número 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, cuando ambos conjuntos igualaron 1-1 en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

Próximo partido de Comerciantes Unidos

Por la fecha número 5 del Torneo Apertura, Comerciantes Unidos recibirá a Atlético Grau desde las 13.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del encuentro por la Liga 1 será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV, mientras que si quieres verlo totalmente online podrás hacerlo en Movistar Play.

Francisco Esteves
Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

