Guillermo Viscarra sorprendió al confesar que desobedeció importante indicación en Alianza Lima

Una de las principales figuras que tiene Alianza Lima es Guillermo Viscarra, portero que ha sido importante en momentos decisivos y por ello cuenta con todo el cariño de la hinchada. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el hombre de la selección boliviana confesó que cometió un desacato directo del club en un instante clave de la temporada. ¿Habrá sanción para 'Billy'?

Como sabemos, el guardameta de los blanquiazules se encuentra lesionado y se viene perdiendo varios partidos del Torneo Apertura 2026, por lo que la afición espera su retorno para así poder salir campeones de la Liga 1. En medio de ello, se filtró un video donde el propio futbolista admite haber desobedecido la indicación que le dio el entrenador de arqueros: Salomón Libman.

Resulta que la Conmebol publicó un pequeño documental en conmemoración al aniversario por la victoria de Alianza Lima sobre Boca Juniors en La Bombonera, donde en penales eliminaron a los argentinos de la Copa Libertadores y se convirtieron en el primer club peruano en conseguirlo. En este metraje el propio Guillermo Viscarra reveló que se le solicitó ver un rodaje para poder tener más chances de atajar los remates desde los doce pasos, pero decidió no hacerlo y le mintió al club.

"Si te soy sincero, me mandaron el video de todos los penales. A mi entrenador de arqueros le dije que lo vi, pero no lo vi. No me gusta, porque en estos años que he intentado ver a los pateadores me ha ido mal, y cuando no he mirado me ha ido mucho mejor. Entonces decidí no hacerlo y fue puro instinto", precisó 'Billy' sobre cómo atajó el remate que le dio la clasificación a los íntimos en el torneo continental.

¿Cuándo volverá Guillermo Viscarra a jugar en Alianza Lima?

Recientemente se informó que Guillermo Viscarra podrá volver a jugar aproximadamente en dos semanas, por lo que probablemente se encuentre 100% apto para volver a Alianza Lima en la segunda semana de marzo. Con ello, si todo marcha bien, los blanquiazules podrán contar con su portero titular para el clásico con Universitario que será a fines del mencionado mes.