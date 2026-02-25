Paolo Guerrero le contó toda la verdad a los hinchas de Alianza Lima: "Ambiente hostil"

En La Victoria no saben lo que es salir campeones de la Liga 1 desde el 2022, por lo que a la hinchada se le viene acabando la paciencia. Pese a ello, Alianza Lima ha tenido pequeños oasis para darle alegrías a su afición y uno de los artífices de esto es Paolo Guerrero, quien sorprendió totalmente a sus seguidores tras asegurar que vivieron un ambiente totalmente hostil hace poco.

Si bien en las últimas semanas se ha hablando mucho sobre la interna del club, sobre todo luego de la salida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por indisciplina, tras ser denunciados por una joven argentina, todo apunta a que el plantel permanece sumamente unido y luchará por hacerse con el título del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, hace exactamente un año los futbolistas vivieron un aterrador momento en La Bombonera.

Paolo Guerrero reveló ambiente hostil

Resulta que la Conmebol emitió este 25 de febrero un pequeño documental sobre lo que fue el triunfo de Alianza Lima por penales ante Boca Juniors en la pasada edición de la Copa Libertadores, ya que hoy se cumplen precisamente 365 días de aquella noche. En este metraje se revivieron los mejores momentos del partido junto a declaraciones exclusivas de sus protagonistas, como Paolo Guerrero. El delantero contó cómo recibió la hinchada del 'Xeneize' a los blanquiazules.

"Sabíamos que iba a ser un ambiente hostil para nosotros, que éramos adversarios", indicó el 'Depredador' para todos los hinchas del cuadro incaico. Asimismo, quien también se pronunció fue Hernán Barcos: "Se te caen las medias, nos hacen un gol a los 5 minutos". De esta forma, ambos artilleros resaltaron lo complicado que fue sacar adelante el partido ante los argentinos, aunque finalmente lograron clasificar a la siguiente instancia de la cita internacional.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero?

Recientemente Paolo Guerrero renovó contrato con Alianza Lima y ahora tiene vínculo legal con los de Matute hasta el 31 de diciembre del presente 2026. Es decir que al delantero histórico de la selección peruana le resta toda una temporada con los íntimos, misma que, como el mismo indicó a inicios de año, será la última antes de retirarse profesionalmente.