Paulo Autuori comenzó a reírse en minutos finales contra 2 de Mayo y enloquece a los hinchas

Sporting Cristal y 2 de Mayo se fueron a los penales en la Copa Libertadores tras empatar 0-0 en el Estadio Miguel Grau, lo que dejó un marcador global de 2-2 por la igualdad en el Estadio Río Parapití de Paraguay. De forma totalmente sorprendente, las cámaras de ESPN captaron a Paulo Autuori riéndose en los minutos finales del partido, lo que causó una enorme impresión en los hinchas celestes.

Luego de un encuentro con muchísimas ocasiones para los del Rímac, pero con pésima ejecución de cada uno de los futbolistas que la tuvo debajo del área, las ansias comenzaron a llegarle al elenco peruano y en los instantes finales se vio al director técnico brasileño hacer un gesto sumamente peculiar. Como verás a continuación, comenzó a sonreír de forma particular.

Felizmente para Paulo Autuori, Sporting Cristal clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 desde la tanda de penales y enfrentará a Carabobo de Venezuela por un pase a la Fase de Grupos del torneo internacional. Recordemos que los 'llaneros' vencieron por un marcador global de 3-1 a Huachipato de Chile y consiguieron de esta forma su boleto a la mencionada instancia.

Lo 'bueno' para el elenco celeste es que incluso perdiendo con los venezolanos permanecerá en competición Conmebol el resto de la temporada, ya que accederá a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana. Ahora el cuadro nacional debe centrarse en el Torneo Apertura de la Liga 1 previo al duelo con Carabobo.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal debe cambiar de chip porque tiene un duro partido ante Sport Huancayo por la fecha número 5 del Torneo Apertura, este sábado 28 de febrero y a las 11.00 horas de la mañana. Asimismo, la transmisión del encuentro será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional.