0
EN DIRECTO
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

¿Dejaría Alianza Lima? Guillermo Viscarra hizo promesa si clasifica al Mundial: "Me puedo..."

El portero de Alianza Lima fue titular con Bolivia en un amistoso previo al repechaje y ahora hizo singular promesa en caso el combinado altiplánico clasifique al Mundial 2026.

Wilfredo Inostroza
Guillermo Viscarra viene entrenando con la selección boliviana
Guillermo Viscarra viene entrenando con la selección boliviana | Composición: Líbero
COMPARTIR

Pese a que la Liga 1 aún no se paralizó por la fecha FIFA, Guillermo Viscarra coordinó con Alianza Lima para sumarse de forma anticipada a la selección boliviana, esto para con miras al repechaje para llegar al Mundial 2026, en el que su primer rival será frente a Surinam.

Alianza Lima impacta al confirmar baja de tres futbolistas para próximos partidos del Apertura

PUEDES VER: Alianza Lima impacta al confirmar baja de tres futbolistas para próximos partidos del Apertura

‘Billy’, ya recuperado de su lesión, fue titular en el amistoso ante Trinidad y Tobago, que se jugó el último domingo y fue victoria de los altiplánicos por 3-0 en Santa Cruz de la Sierra. Fue su primer partido

Tras el encuentro, el guardameta atendió a los medios de comunicación y le consultaron si podría quitarse el bigote en caso clasifican a la justa mundialista y se negó, aunque aseguró que podría cortarse el pelo en su totalidad.

"No, no me corto el bigote, me puedo pelar la cabeza, pero el bigote no me lo saco", dijo el golero tras el encuentro y también se refirió a la preparación que viene realizando la ‘Verde’.

"Estamos llevando un montón de juegos de mesa para compartir, vamos a dejar los celulares, vamos a estar concentrados, en formar el grupo, en seguir creciendo esta familia, en seguir fortaleciéndola. Mañana, tarde y noche pensando en prepararnos bien para el examen", agregó Viscarra.

Video: Nación Deportiva (Bolivia).

Guillermo Viscarra se recuperó de su lesión

Recordemos que Guillermo Viscarra había sufrido undesgarro de segundo grado en el recto femoral derecho durante el partido de ida entre Alianza Lima y 2 de Mayo, por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, el pasado 4 de febrero de 2026, en Pedro Juan Caballero. Alejandro Duarte se adueñó del arco victoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol gratis este lunes 16 de marzo

  2. Con Viscarra de titular: Bolivia ganó 3-0 a Trinidad y Tobago y quedó listo para el repechaje

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano