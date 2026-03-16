¿Dejaría Alianza Lima? Guillermo Viscarra hizo promesa si clasifica al Mundial: "Me puedo..."

Pese a que la Liga 1 aún no se paralizó por la fecha FIFA, Guillermo Viscarra coordinó con Alianza Lima para sumarse de forma anticipada a la selección boliviana, esto para con miras al repechaje para llegar al Mundial 2026, en el que su primer rival será frente a Surinam.

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‘Billy’, ya recuperado de su lesión, fue titular en el amistoso ante Trinidad y Tobago, que se jugó el último domingo y fue victoria de los altiplánicos por 3-0 en Santa Cruz de la Sierra. Fue su primer partido

Tras el encuentro, el guardameta atendió a los medios de comunicación y le consultaron si podría quitarse el bigote en caso clasifican a la justa mundialista y se negó, aunque aseguró que podría cortarse el pelo en su totalidad.

"No, no me corto el bigote, me puedo pelar la cabeza, pero el bigote no me lo saco", dijo el golero tras el encuentro y también se refirió a la preparación que viene realizando la ‘Verde’.

"Estamos llevando un montón de juegos de mesa para compartir, vamos a dejar los celulares, vamos a estar concentrados, en formar el grupo, en seguir creciendo esta familia, en seguir fortaleciéndola. Mañana, tarde y noche pensando en prepararnos bien para el examen", agregó Viscarra.

Video: Nación Deportiva (Bolivia).

Guillermo Viscarra se recuperó de su lesión

Recordemos que Guillermo Viscarra había sufrido undesgarro de segundo grado en el recto femoral derecho durante el partido de ida entre Alianza Lima y 2 de Mayo, por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, el pasado 4 de febrero de 2026, en Pedro Juan Caballero. Alejandro Duarte se adueñó del arco victoriano.