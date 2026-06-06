0
EN VIVO
Chile vs Portugal de Cristiano Ronaldo por partido amistoso

¡Batacazo! Melgar ficha a jugador internacional que iba a jugar octavos de Libertadores: "Bienvenido"

Melgar, que terminó quinto en el Torneo Apertura, acaba de anunciar a un refuerzo para luchar por los primeros puestos del Clausura.

Antonio Vidal
Melgar anunció la incorporación de futbolista que iba a jugar Libertadora. Foto: composición Líbero/Melgar
Melgar anunció la incorporación de futbolista que iba a jugar Libertadora. Foto: composición Líbero/Melgar
COMPARTIR

Melgar, luego de quedar en el quinto lugar del Torneo Apertura, busca reforzarse para seguir escalando posiciones y, ¿por qué no?, ilusionarse con pelear los primeros puestos del Clausura. Es bajo este contexto que el mercado peruano viene dando de qué hablar durante este parón por el Mundial 2026, ya que los equipos aprovechan para reforzar los puntos débiles de sus planteles para la segunda mitad de la temporada.

Mediante sus redes sociales, los rojinegros anunciaron por todo lo alto la incorporación de un jugador de 27 años que iba a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. Se trata del centrocampista Kevin Minda, quien llega procedente de LDU Quito. El futbolista dejará el conjunto ecuatoriano para unirse a Melgar en calidad de préstamo.

Universitario oficializó la salida de 2 campeones para firmar por club de la Liga 1

PUEDES VER: Universitario anunció oficialmente el préstamo de dos futbolistas a club de Liga 1: "Éxitos"

Melgar ficha a jugador internacional que iba a jugar octavos de Libertadores

¡BIENVENIDO A LA CIUDAD BLANCA, KEVIN!”, escribió el club arequipeño en redes sociales.

Melgar anunció la incorporación de Minda

Melgar anunció la incorporación de Minda

Por su parte, LDU también le dedicó su post respectivo mediante sus redes sociales. Le deseamos el mayor de los éxitos a Kevin Minda en esta nueva etapa de su carrera profesional. Kevin continuará su trayectoria en el club FBC Melgar de Perú, institución a la que se incorpora en condición de préstamo con opción de compra. ¡Muchos éxitos, Kevin!”.

LDU anunció el préstamo de Minda

LDU anunció el préstamo de Minda

¿Cuánto es el valor de Kevin Minda?

El pivote de 27 años, de acuerdo con los datos del portal especializado Transfermarkt, tiene un valor de 600 mil euros, cifra que ha ido decayendo debido a su falta de continuidad en el equipo ecuatoriano.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario anunció oficialmente el préstamo de dos futbolistas a club de Liga 1: "Éxitos"

  2. Sporting Cristal quiere fichar a volante pretendido por Alianza para el Clausura: "En carpeta"

  3. ¡Por el fichaje del año! Universitario avanza fuerte por la firma de Gianluca Lapadula: "Operación"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano