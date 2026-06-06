¡Batacazo! Melgar ficha a jugador internacional que iba a jugar octavos de Libertadores: "Bienvenido"

Melgar, luego de quedar en el quinto lugar del Torneo Apertura, busca reforzarse para seguir escalando posiciones y, ¿por qué no?, ilusionarse con pelear los primeros puestos del Clausura. Es bajo este contexto que el mercado peruano viene dando de qué hablar durante este parón por el Mundial 2026, ya que los equipos aprovechan para reforzar los puntos débiles de sus planteles para la segunda mitad de la temporada.

Mediante sus redes sociales, los rojinegros anunciaron por todo lo alto la incorporación de un jugador de 27 años que iba a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. Se trata del centrocampista Kevin Minda, quien llega procedente de LDU Quito. El futbolista dejará el conjunto ecuatoriano para unirse a Melgar en calidad de préstamo.

Melgar ficha a jugador internacional que iba a jugar octavos de Libertadores

“¡BIENVENIDO A LA CIUDAD BLANCA, KEVIN!”, escribió el club arequipeño en redes sociales.

Melgar anunció la incorporación de Minda

“Por su parte, LDU también le dedicó su post respectivo mediante sus redes sociales. Le deseamos el mayor de los éxitos a Kevin Minda en esta nueva etapa de su carrera profesional. Kevin continuará su trayectoria en el club FBC Melgar de Perú, institución a la que se incorpora en condición de préstamo con opción de compra. ¡Muchos éxitos, Kevin!”.

LDU anunció el préstamo de Minda

¿Cuánto es el valor de Kevin Minda?

El pivote de 27 años, de acuerdo con los datos del portal especializado Transfermarkt, tiene un valor de 600 mil euros, cifra que ha ido decayendo debido a su falta de continuidad en el equipo ecuatoriano.