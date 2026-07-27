Gaibor denuncia improperios por parte del árbitro Augusto Menéndez: "Me siguió amenazando..."

Alianza Lima empató 2-2 en su visita a Comerciantes Unidos de Cutervo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Más allá del resultado, los íntimos terminaron fastidiados con la actuación del árbitro Augusto Menéndez, por diversas acciones polémicas y un penal no cobrado en favor de la visita. Al respecto, Fernando Gaibor tomó la palabra e hizo serias acusaciones contra el réferi que lo amonestó por presuntamente haberlo insultado.

Fernando Gaibor critica al árbitro Augusto Menéndez

En declaraciones para L1 Max, el volante ecuatoriano rompió su silencio y negó haber insultado al juez del partido. Por el contrario, denunció que fue el propio Menéndez quien empezó con las agresiones verbales e incluso amenazó con expulsarlo del encuentro en el estadio Juan Maldonado Gamarra.

"Estos temas de errores arbitrales que suceden, así ya muy evidentes, la verdad ya molestan. Nosotros comprendemos que todos estamos expuestos a cometer un error pero hoy le pitaron una mano a Jairo (Vélez), que podía haber terminado en una jugada de peligro y después hay un penal muy claro, después nos sacan amarilla a tres jugadores porque supuestamente yo lo insulté al árbitro, nunca lo insulté, más bien él empezó a decir palabras fuertes que se lo dije y me siguió amenazando con expulsarme", manifestó Gaibor.

Las declaraciones de Gaibor fueron respaldadas por Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, que criticó duramente a la terna arbitral y las faltas de respeto por parte de Menéndez contra los jugadores íntimos.

"Improperios del árbitro, improperios del árbitro, contra Fernando Gaibor, pregúntaselo a Fernando, pero son cosas que tenemos que erradicar, nosotros si queremos cambiar esto, tenemos que hacer las cosas realmente bien nosotros no pedimos que nos ayuden, simplemente que cobren lo justo", añadió.

Alianza Lima empató 2-2 con Comerciantes Unidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras el polémico partido en Cutervo, los dirigidos por Pablo Guede volverán a jugar este sábado 1 de agosto, cuando reciban en Matute a Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 3 del Torneo Clausura. El encuentro está programado para las 8:30 p.m. (hora peruana).