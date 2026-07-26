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Nuevo fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026 usará el dorsal 2

Alianza Lima presentó a un nuevo futbolista para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y ahora se reveló que usará el número 2 en su camiseta blanquiazul.

Luis Blancas
Nuevo futbolista de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026 usará la camiseta número 2
Nuevo futbolista de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026 usará la camiseta número 2 | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima desea salir campeón de la Liga 1 2026 por lo que deberá ganar el Torneo Clausura tras ya haber obtenido el Apertura. Con esa meta, el club blanquiazul fichó a un nuevo jugador a su plantel y ahora se conoció que usará el dorsal número 2 en su camiseta: estamos hablando de Nicolás Díaz.

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De acuerdo con lo informado por el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X, antes Twitter, Díaz llevará el dorsal 2 en su camiseta cuando haga su estreno con Alianza en el Clausura, luego de concretar su reciente fichaje.

Nicolás Díaz usará el dorsal 2 en su camiseta con Alianza Lima

Nicolás Díaz usará el dorsal 2 en su camiseta con Alianza Lima

Cabe mencionar que el defensa chileno llegó a tienda blanquiazul para disputar el segundo campeonato del año y hasta julio de 2027 por lo que deberá demostrar su rendimiento si desea prolongar su contrato.

¿Cómo le va a Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Alianza Lima ya aseguró el título del Torneo Clausura 2026, por lo que, en esta segunda parte de la temporada, su meta pasa ahora por conquistar el Clausura y así llegar a proclamarse campeón nacional al final del curso.

En esta segunda parte del campeonato, el equipo ocupa la cuarta posición con 4 puntos, tras vencer a Sport Huancayo en Matute e igualar frente a Comerciantes Unidos en Cutervo.

Ahora, de cara a su próximo compromiso ante Alianza Atlético, buscará hacerse fuerte en casa para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación general.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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