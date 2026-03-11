- Hoy:
Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026: fecha, hora, cuándo y dónde juegan
Bolivia enfrentará a Surinam por la clasificación al Mundial el próximo jueves 26 de marzo. Consulta el horario y canal de transmisión en todo el mundo
La esperanza de miles de hinchas vuelve a encenderse. Bolivia y Surinam se enfrentarán este jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México, en la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana) y 7:00 p. m. (hora boliviana), en un duelo que promete grandes emociones y que definirá qué selección sigue soñando con la clasificación.
PUEDES VER: ¡Oficial! Irán anuncia que no jugará el Mundial 2026 por conflicto bélico con Estados Unidos
Falta menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026 y en ese sentido, este mes se estarán disputando los repechajes para la Copa del Mundo que se celebrará en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá. Bajo este panorama, Bolivia sueña con ser la última selección sudamericana en llegar a la máxima cita deportiva.
En la previa del repechaje y como parte de su preparación, Bolivia ha venido disputando diversos partidos amistosos. El último cotejo antes de la gran prueba de fuego será este domingo 15 de marzo contra Trinidad y Tobago en la ciudad de Santa Cruz a partir de las 4.00 p. m. (hora de Bolivia) y 3.00 p. m. (hora de Perú).
¿Cuándo y dónde juega Bolivia vs Surinam?
El jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México, se enfrentarán las selecciones de Bolivia y Surinam. El ganador de esta llave clasificará a la próxima fase donde se medirá contra Irak, selección que confirmó que no participará del Mundial 2026.
Bolivia vs Surinam: Fecha y hora del partido
La semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026 se disputará desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora boliviana), en un duelo clave que definirá quién sigue soñando con la clasificación. La ilusión se enciende más debido a que en las últimas horas se conoció que Irán no disputará la Copa del Mundo y FIFA podría aprobar que el ganador de esta serie vaya directamente a la máxima cita mundialista.
|¿Quién juega?
|Bolivia vs Surinam
|¿Cuándo juegan?
|Jueves 26 de marzo
|¿Dónde juegan?
|Estadio BBVA de Monterrey, México
|¿En qué canal ver?
|DIRECTV
¿Qué canal pasará el repechaje entre Bolivia y Surinam?
En territorio altiplánico, el repechaje del Mundial 2026 entre Bolivia y Surinam será transmitido por Futbol Canal. Mientras tanto, en el resto de Sudamérica la señal estará disponible a través de DSports y DGO.
