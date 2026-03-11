0
HOY
Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Copa Libertadores
HOY
Real Madrid vs. Manchester CityEN DIRECTO por Champions League

Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026: fecha, hora, cuándo y dónde juegan

Bolivia enfrentará a Surinam por la clasificación al Mundial el próximo jueves 26 de marzo. Consulta el horario y canal de transmisión en todo el mundo

Sandra Morales
Fecha y hora del repechaje entre Bolivia vs Surinam
Fecha y hora del repechaje entre Bolivia vs Surinam | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

La esperanza de miles de hinchas vuelve a encenderse. Bolivia y Surinam se enfrentarán este jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México, en la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana) y 7:00 p. m. (hora boliviana), en un duelo que promete grandes emociones y que definirá qué selección sigue soñando con la clasificación.

Selección de Irán no jugará el Mundial 2026

PUEDES VER: ¡Oficial! Irán anuncia que no jugará el Mundial 2026 por conflicto bélico con Estados Unidos

Falta menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026 y en ese sentido, este mes se estarán disputando los repechajes para la Copa del Mundo que se celebrará en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá. Bajo este panorama, Bolivia sueña con ser la última selección sudamericana en llegar a la máxima cita deportiva.

En la previa del repechaje y como parte de su preparación, Bolivia ha venido disputando diversos partidos amistosos. El último cotejo antes de la gran prueba de fuego será este domingo 15 de marzo contra Trinidad y Tobago en la ciudad de Santa Cruz a partir de las 4.00 p. m. (hora de Bolivia) y 3.00 p. m. (hora de Perú).

¿Cuándo y dónde juega Bolivia vs Surinam?

El jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México, se enfrentarán las selecciones de Bolivia y Surinam. El ganador de esta llave clasificará a la próxima fase donde se medirá contra Irak, selección que confirmó que no participará del Mundial 2026.

Bolivia vs Surinam: Fecha y hora del partido

La semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026 se disputará desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora boliviana), en un duelo clave que definirá quién sigue soñando con la clasificación. La ilusión se enciende más debido a que en las últimas horas se conoció que Irán no disputará la Copa del Mundo y FIFA podría aprobar que el ganador de esta serie vaya directamente a la máxima cita mundialista.

¿Quién juega?Bolivia vs Surinam
¿Cuándo juegan?Jueves 26 de marzo
¿Dónde juegan?Estadio BBVA de Monterrey, México
¿En qué canal ver?DIRECTV

¿Qué canal pasará el repechaje entre Bolivia y Surinam?

En territorio altiplánico, el repechaje del Mundial 2026 entre Bolivia y Surinam será transmitido por Futbol Canal. Mientras tanto, en el resto de Sudamérica la señal estará disponible a través de DSports y DGO.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

  2. Sporting Cristal vs Carabobo hoy EN VIVO por Copa Libertadores: hora y dónde ver transmisión

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano