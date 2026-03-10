ALERTA ROJA en Walmart de Ephrata: policía arresta a un hombre por AMENAZAR INESPERADAMENTE la vida de un grupo de compradores

0
Un joven armado causó pánico en un Walmart de Ephrata, apuntando a compradores y niños, pero la pronta acción policial evitó mayores incidentes.

María Zapata
Arrestan a un hombre en Walmart de Ephrata por portar un arma.
Arrestan a un hombre en Walmart de Ephrata por portar un arma.
Un tenso incidente ocurrió el domingo en el Walmart de Ephrata, cuando un hombre de 21 años presuntamente apuntó con un arma a un grupo de clientes, entre ellos una madre con su hijo pequeño. La policía respondió tras un llamado al 911 y arrestó al sospechoso, lo que generó alarma entre compradores y vecinos.

Walmart

Arrestan a un hombre en Walmart de Ephrata por portar un arma.

Un hombre de 29 años habría amenazado a alguien con un bate en Walmart, Consumer Square.

Según Source ONE News, Rafael Díaz-Chávez se acercó a un grupo y "exigió repetidamente saber el nombre de un joven de 17 años antes de desafiarlo a salir". Testigos indicaron que mostró una pistola negra dentro de la tienda, lo que causó miedo inmediato.

Impactante amenaza en pleno Walmart de Ephrata

Las imágenes de seguridad confirmaron que Díaz-Chávez mostró el arma durante menos de 20 segundos en un pasillo principal lleno de clientes. Una madre declaró: "Sentí miedo durante el enfrentamiento y protesté cuando me mostraron el arma". Otro testigo añadió que Díaz-Chávez "dijo que se reuniría con ellos afuera".

Arresto y cargos de Rafael Díaz-Chávez

Tras abandonar la tienda en un Nissan blanco con placas temporales, la policía localizó a Díaz-Chávez frente a un apartamento y recuperó su pistola Springfield XD .45 con luz láser y un cargador de 10 balas de punta hueca. Luego se entregó voluntariamente en la residencia de sus padres, declarando: "No sé qué pasó, hermano", según Source ONE News.

Díaz-Chávez enfrenta múltiples cargos: robo en segundo grado, amenazas de muerte con condena previa, portar un arma oculta sin permiso y manipulación ilegal de un arma. No contaba con una licencia válida para portar pistola oculta. El caso está en el tribunal a la espera de los próximos procedimientos judiciales.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

