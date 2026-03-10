- Hoy:
ALERTA ROJA en Walmart de Ephrata: policía arresta a un hombre por AMENAZAR INESPERADAMENTE la vida de un grupo de compradores
Un joven armado causó pánico en un Walmart de Ephrata, apuntando a compradores y niños, pero la pronta acción policial evitó mayores incidentes.
Un tenso incidente ocurrió el domingo en el Walmart de Ephrata, cuando un hombre de 21 años presuntamente apuntó con un arma a un grupo de clientes, entre ellos una madre con su hijo pequeño. La policía respondió tras un llamado al 911 y arrestó al sospechoso, lo que generó alarma entre compradores y vecinos.
Arrestan a un hombre en Walmart de Ephrata por portar un arma.
Según Source ONE News, Rafael Díaz-Chávez se acercó a un grupo y "exigió repetidamente saber el nombre de un joven de 17 años antes de desafiarlo a salir". Testigos indicaron que mostró una pistola negra dentro de la tienda, lo que causó miedo inmediato.
Impactante amenaza en pleno Walmart de Ephrata
Las imágenes de seguridad confirmaron que Díaz-Chávez mostró el arma durante menos de 20 segundos en un pasillo principal lleno de clientes. Una madre declaró: "Sentí miedo durante el enfrentamiento y protesté cuando me mostraron el arma". Otro testigo añadió que Díaz-Chávez "dijo que se reuniría con ellos afuera".
Arresto y cargos de Rafael Díaz-Chávez
Tras abandonar la tienda en un Nissan blanco con placas temporales, la policía localizó a Díaz-Chávez frente a un apartamento y recuperó su pistola Springfield XD .45 con luz láser y un cargador de 10 balas de punta hueca. Luego se entregó voluntariamente en la residencia de sus padres, declarando: "No sé qué pasó, hermano", según Source ONE News.
Díaz-Chávez enfrenta múltiples cargos: robo en segundo grado, amenazas de muerte con condena previa, portar un arma oculta sin permiso y manipulación ilegal de un arma. No contaba con una licencia válida para portar pistola oculta. El caso está en el tribunal a la espera de los próximos procedimientos judiciales.
