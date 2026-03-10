ALERTA ROJA en Walmart de Gurnee: policía investiga un REPORTE DE AMENAZA por objeto peligroso dentro de un contenedor de basura

El lunes por la mañana, una llamada anónima provocó una intensa movilización de la policía y los bomberos en el Walmart Supercenter Gurnee, tras la advertencia de un posible artefacto explosivo en un contenedor de basura. Aunque la amenaza resultó ser falsa, el incidente subraya la importancia de la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad ante situaciones de riesgo.

La policía investiga una falsa alerta de bomba en un Walmart de Gurnee.

Según informó Lake and McHenry County Scanner, la policía de Gurnee y el Departamento de Bomberos se desplazaron alrededor de las 11:40 a. m. al Walmart Supercenter Gurnee, ubicado en 6590 Grand Avenue, tras recibir un reporte de amenaza de bomba. El oficial de información pública del Departamento de Policía de Gurnee, Shawn Gaylor, declaró: "La amenaza fue recibida por un despachador por teléfono e indicaba que se había colocado un artefacto explosivo dentro de un contenedor de basura detrás de un edificio en el lugar".

Gaylor agregó que "la persona que llamó se desconectó poco después de proporcionar la información", lo que complicó la verificación inicial del peligro.

Durante la investigación, la policía trabajó junto con un perro detector de explosivos de la Estación Naval de los Grandes Lagos para inspeccionar la zona, mientras los bomberos y paramédicos permanecían en el estacionamiento como medida de precaución. Varias áreas externas fueron temporalmente restringidas para garantizar la seguridad del público y del personal.

Walmart y Sam's Club permanecen operativos durante la investigación

A pesar del reporte, ni Walmart ni el Sam's Club cercanos fueron evacuados, y según la información proporcionada por Lake and McHenry County Scanner, "la amenaza se consideró infundada" luego de que no se encontrara ningún artefacto explosivo en el lugar.

Un portavoz de Walmart confirmó que la tienda sigue abierta y funcionando con normalidad, aunque no pudo proporcionar más detalles debido a la investigación activa de las autoridades. Gaylor enfatizó que "las amenazas de esta naturaleza se toman muy en serio y pueden resultar en cargos criminales importantes", recordando la gravedad de este tipo de incidentes.

El Departamento de Policía de Gurnee continúa investigando el caso y solicita que cualquier persona con información relevante se comunique al 847-599-7000.