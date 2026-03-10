Club de la Liga se retiró del Torneo Apertura y Clausura 2026: "Renuncia voluntaria"

¡Histórico! Un club de la Primera División del Perú sorprendió al anunciar su renuncia a la Liga, por lo que no jugará el Torneo Apertura ni Clausura 2026. Mediante un comunicado en sus redes sociales, el campeonato nacional confirmó la noticia y ya se revelaron los motivos que provocaron tal decisión por parte de la conocida institución del fútbol peruano.

"La Liga de Fútbol Profesional Peruana informa que la institución deportiva Biavo FC ha presentado formalmente su renuncia voluntaria a la Liga Femenina 2026. Tras recibir la comunicación oficial, la LFPP ha resuelto aceptar dicha renuncia, quedando el club automáticamente separado”, informó la entidad profesional en su cuenta oficial de ‘X’.

Asimismo, informó que el fixture del campeonato se mantendrá son modificaciones para no afectar a los demás clubes del fútbol peruano, como Alianza Lima o Universitario que lucharán por el título nacional. La única alteración que sufrirá la Liga Femenina es que los elencos que deban enfrentarse a Biavo FC deberán descansar en dicha fecha.

Liga Femenina 2026 se quedó sin un club.

“La LFPP reafirma su compromiso con el correcto desarrollo y la integridad de la competencia, garantizando la continuidad del torneo en beneficio del fútbol femenino peruano”, sentencia el comunicado de la Liga de Fútbol Profesional Peruana. Con ello, ahora únicamente serán once los elencos que disputarán el campeonato incaico.

¿Por qué Biavo FC renunció a la Liga Femenina?

Resulta que la administración de Biavo FC, club que ya había competido la temporada pasada en la Liga Femenina, decidió no continuar en el campeonato nacional debido a una falta de planificación en su proyecto, problemas de documentación, e indisponibilidad del plantel competitivo. Esto según información del periodista Ítalo Villafuerte.