¿Gassama decidió renunciar a Universitario? Entorno del jugador se pronuncia: "La presión es fuerte"

Universitario de Deportes no logró un buen resultado el pasado fin de semana en Andahuaylas. Ante esta desazón por caer a manos de Chankas, se ha filtrado una información en redes sociales que indican que Sekou Gassama no la pasa nada bien en tienda crema. Su poca continuidad hizo revelar que tiene intenciones de resolver su contrato con los 'merengues'. ¿Cuál es la verdad?

¿Sekou Gassama renunció a Universitario?

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, en el programa 'Modo Fútbol', ha tenido contacto con una persona muy cercana a Sekou Gassama para poder aclarar estos trascendidos con respecto al futuro del delantero senegalés-español. En primera instancia, aceptan que el jugador no la pasa nada bien, ya que las lesiones lo han complicado.

Siguiendo esa línea, aseguran que el atacante no tirará la toalla ante la presión que exige la hinchada 'merengue'. Espera ponerse en óptimas condiciones para después de la fecha FIFA de marzo, y ahí demostrar que tiene condiciones para seguir jugando en Universitario de Deportes.

“A mí me llega una información de que Gassama está contrariado, presionado, que no está tan cómoda. El delantero la está pasando complicada. Me contacté con una persona cercana a Sekou, y me dijo que querían aclarar que no es que esté disgustado en la 'U'. Lo que sí entiende que hay una presión muy fuerte. Está comprometido con lo que significa Universitario y no quiere desaprovechar la oportunidad que le han dado. Él ha decidido demostrar en el campo y no declarar. Está ansioso. No es verdad que quiere ir a España y tirar la toalla. No ha pedido resolución de contrato. La presión es fuerte y entiende que el hincha de la 'U' quiere que demuestre“, informó el periodista Gustavo Peralta.

(VIDEO: Modo Fútbol)

De esta manera, no hay medidas drásticas en cuanto al futbolista, pero eso no descarta que desde la directiva de Universitario se tomen decisiones radicales que conlleven a una salida del delantero por mal rendimiento. Todo quedará en la preparación de Sekou Gassama que pocos minutos ha tenido bajo la dirección de Javier Rabanal.

Valor de mercado de Sekou Gassama

Según el portal “Transfermarkt“, Sekou Gassama tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 30 años de edad. El atacante senegalés-español tuvo su mejor versión en las temporadas 2019, 2021 y 2022, cuando vestía las camisetas de Almería, Fuenlabrada, Málaga y Racing Club de Santander. En aquellos años, el delantero registró una cifra de 500 mil euros.