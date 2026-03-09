- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, martes 10 de marzo: programación y dónde ver fúttbol online
Programación completa de los partidos en vivo a disputarse en las grandes ligas del mundo para este martes 10 de marzo. Tenemos Champions y Libertadores.
Este 10 de marzo tenemos una programación importante de partidos en vivo en todo el mundo. En Europa se disputarán algunos duelos de ida de la Champions League, mientras tanto, en Sudamérica se juegan los enfrentamientos de vuelta, que buscan el clasificado para la fase de grupos. Consulta aquí los horarios y canales de transmisión
PUEDES VER: Erick Noriega recibe dura calificación de la prensa brasileña a pesar del título: "Limitándose..."
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Galatasaray vs Liverpool
|ESPN, Disney+
|15:00
|Newcastle vs Barcelona
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Atlético Madrid vs Tottenham
|Disney+, ESPN5
|15:00
|Atalanta vs Bayern München
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Botafogo vs Barcelona
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:45
|Tigre vs Vélez Sarsfield
|Disney+, ESPN Argentina
|17:45
|Independiente vs Unión Santa Fe
|TyC Sports, Fanatiz
|20:00
|Sarmiento vs Racing Club
|Disney+, ESPN Premium Argentina
|20:00
|Newell's Old Boys vs Platense
|TyC Sports, TNT Sports
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Mirassol vs Santos
|Fanatiz, Canal del Futbol
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:20
|A. Bucaramanga vs D. Pereira
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Junior vs Atlético Nacional
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Philadelphia Union vs América
|Disney+, Fox Sports 1
|20:00
|Monterrey vs Cruz Azul
|Disney+, Fox Sports 2
|22:00
|Los Angeles FC vs Alajuelense
|Disney+, Sport 2
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90