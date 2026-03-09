0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Melgar

Partidos de hoy EN VIVO, martes 10 de marzo: programación y dónde ver fúttbol online

Programación completa de los partidos en vivo a disputarse en las grandes ligas del mundo para este martes 10 de marzo. Tenemos Champions y Libertadores.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 10 de marzo
Programación de partidos en vivo para este martes 10 de marzo | FOTO: LIBERO
Este 10 de marzo tenemos una programación importante de partidos en vivo en todo el mundo. En Europa se disputarán algunos duelos de ida de la Champions League, mientras tanto, en Sudamérica se juegan los enfrentamientos de vuelta, que buscan el clasificado para la fase de grupos. Consulta aquí los horarios y canales de transmisión

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Galatasaray vs LiverpoolESPN, Disney+
15:00Newcastle vs BarcelonaESPN2, Disney+
15:00Atlético Madrid vs TottenhamDisney+, ESPN5
15:00Atalanta vs Bayern MünchenESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Botafogo vs BarcelonaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:45Tigre vs Vélez SarsfieldDisney+, ESPN Argentina
17:45Independiente vs Unión Santa FeTyC Sports, Fanatiz
20:00Sarmiento vs Racing ClubDisney+, ESPN Premium Argentina
20:00Newell's Old Boys vs PlatenseTyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Mirassol vs SantosFanatiz, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:20A. Bucaramanga vs D. PereiraFanatiz, Win+ Futbol
20:30Junior vs Atlético NacionalRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Philadelphia Union vs AméricaDisney+, Fox Sports 1
20:00Monterrey vs Cruz AzulDisney+, Fox Sports 2
22:00Los Angeles FC vs AlajuelenseDisney+, Sport 2

