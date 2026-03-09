Partidos de hoy EN VIVO, martes 10 de marzo: programación y dónde ver fúttbol online

Este 10 de marzo tenemos una programación importante de partidos en vivo en todo el mundo. En Europa se disputarán algunos duelos de ida de la Champions League, mientras tanto, en Sudamérica se juegan los enfrentamientos de vuelta, que buscan el clasificado para la fase de grupos. Consulta aquí los horarios y canales de transmisión

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Galatasaray vs Liverpool ESPN, Disney+ 15:00 Newcastle vs Barcelona ESPN2, Disney+ 15:00 Atlético Madrid vs Tottenham Disney+, ESPN5 15:00 Atalanta vs Bayern München ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Botafogo vs Barcelona ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:45 Tigre vs Vélez Sarsfield Disney+, ESPN Argentina 17:45 Independiente vs Unión Santa Fe TyC Sports, Fanatiz 20:00 Sarmiento vs Racing Club Disney+, ESPN Premium Argentina 20:00 Newell's Old Boys vs Platense TyC Sports, TNT Sports

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Mirassol vs Santos Fanatiz, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 18:20 A. Bucaramanga vs D. Pereira Fanatiz, Win+ Futbol 20:30 Junior vs Atlético Nacional RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf