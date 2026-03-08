- Hoy:
Canal confirmado para ver Newcastle vs Barcelona por los octavos de Champions League 2026
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Newcastle vs Barcelona por la ida de los octavos de final de la Champions League.
Momento de disfrutar un partidazo de alto nivel entre Newcastle vs Barcelona por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Dicho cotejo tendrá como sede el St. James's Park de Londres este martes 10 de marzo a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT). Conoce dónde ver la transmisión para el gusto de los millones de aficionados.
¿Dónde ver Newcastle vs Barcelona por Champions League?
La transmisión del partido entre Newcastle vs Barcelona por los octavos de final de la Champions League 2025-2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en las apps de Movistar TV App y DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
En España, podrás ver este choque clave de Champions League a través del canal de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Todo depende del gusto del televidente para disfrutar de estos vibrantes 90 minutos de octavos de final.
Canales de transmisión para ver Newcastle vs Barcelona
- Argentina: FOX Sports, Disney+ Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+
- Brasil: TNT, TNT GO, SBT, MAX
- México: MAX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión NOW, ViX
UEFA anuncia el partido de Newcastle vs Barcelona por Champions League.
Vale recordar que estos equipos se vieron las caras en la fase de liga de Champions League en la misma sede de Londres. En aquella oportunidad, el triunfo fue para la escuadra ‘culé‘ con un marcador de 1-2 con doblete de Rashford. El descuento fue obra de Gordon, pero no alcanzó para forzar el empate.
¿Cómo llega Barcelona y Newcastle?
Barcelona viene de una victoria ante Athletic Club por LaLiga con una estupenda definición de Lamine Yamal. El cuadro de Hansi Flick sigue como líder en solitario del torneo local, por lo que llega con un fuerte envión anímico a estos primeros 90 minutos.
En el caso de Newcastle, viene de caer 1-3 ante Manchester City y quedar fuera de la FA Cup. El cuadro de las ‘Urracas‘ afrontan un momento irregular en la temporada y ahora tienen la posibilidad de lavarse la cara ante un duro contrincante como Barcelona.
