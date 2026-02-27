Champions League: llaves y cruces confirmados de los octavos de final

Este viernes 27 de febrero se realizó el sorteo de la Champions League para determinar los emparejamientos de los octavos de final, el cual dejó como resultado el enfrentamiento confirmado entre Real Madrid vs Manchester City. Otro de los duelos impactantes es del vigente campeón: PSG vs Chelsea.

El destino sonrió al club Barcelona en el sorteo, pues evitó cruzarse con un rival de peso como el Chelsea. Además, la fortuna quiso que quedara ubicado en la parte baja del cuadro, un sector que, al menos sobre el papel, parece menos exigente que la zona superior. Esta combinación de factores abre un horizonte más favorable para sus aspiraciones, otorgándole un camino que, aunque nunca está exento de sorpresas, se percibe más accesible y con mayores posibilidades de avanzar con firmeza hacia las rondas decisivas.

Tras conocer a su rival de octavos de final, el técnico Hansi Flick se pronunció sobre los cruces de octavos de final. "No estoy celebrando el no habernos enfrentado al PSG; tenemos que respetar a nuestros rivales. Todos quieren llegar a la final, y el Newcastle también quiere ganar la Champions League".

Programa de los octavos de final de la Liga de Campeones:

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Bodo/Glimt (NOR) - Sporting (POR)

Paris Saint-Germain (FRA) - Chelsea (ENG)

Newcastle United (ENG) - Barcelona (ESP)

Galatasaray (TUR) - Liverpool (ENG)

Atlético Madrid (ESP) - Tottenham Hotspur (ENG)

Atalanta (ITA) - Bayern Munich (GER)

Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ENG)

Vale precisar que los partidos de ida están programados para disputarse entre el 10 y 11 de marzo, mientras que los duelos de vuelta serán el 17 y 18 del mismo mes.