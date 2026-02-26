¿Cuándo es y a qué hora será el sorteo de octavos de Champions League 2026?

Momento de vivir un nueva camino en esta edición 2026 de la Champions League. La UEFA llevará a cabo el respectivo sorteo de octavos de final en Nyon Suiza, por lo que acá te damos todos los detalles para que no te pierdas ninguna incidencia de este momento que definirá la instancia más decisiva del certamen europeo. La transmisión de este choque va por los canales de ESPN y Disney Plus.

¿Cuándo es el sorteo de octavos de la Champions League 2026?

Según información de la UEFA, el sorteo de los octavos de final de la Champions League se realizará este viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza. El evento definirá los cruces decisivos rumbo a cuartos, con atención mundial y expectativas altas entre clubes y aficionados del continente europeo.

¿A qué hora es el sorteo de octavos de Champions League?

El evento del sorteo de octavos de final de Champions League 2026 inicia a partir de las 06:00 hora peruana (11:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 05:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 06:00 horas

Venezuela, Bolivia: 07:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 08:00 horas

España: 12:00 horas

Equipos clasificados a octavos de final de Champions League

Arsenal (Inglaterra)

Bayern Múnich (Alemania)

Liverpool (Inglaterra)

Tottenham (Inglaterra)

Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

Sporting Lisboa (Portugal)

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (España)

PSG (Francia)

Newcastle United (Inglaterra)

Atlético de Madrid (España)

Atalanta (Italia)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Galatasaray (Turquía)

Bodo/Glimt (Noruega)

Llaves para los cruces de octavos de final de Champions League 2026. Foto: UEFA.

¿Cómo se llevará a cabo el sorteo de octavos de final de Champions League?

Los ocho equipos que accedieron de manera directa a los Octavos de Final quedan organizados en cuatro duplas como cabezas de serie (1–2, 3–4, 5–6 y 7–8). Cada pareja será ubicada en una de las dos posiciones disponibles de la siguiente fase para enfrentarse a los ganadores de los Playoffs, cuyos lugares ya fueron definidos previamente.

El sorteo determinará el lado del cuadro en el que quedará cada club clasificado. El proceso comenzará con los equipos que finalizaron en las posiciones séptima y octava y concluirá con los que ocuparon el primer y segundo lugar.

Para cada emparejamiento, se extraerá una bola del bombo correspondiente que contiene a los dos equipos de la pareja. El primer nombre revelado se asignará al sector "plateado" del cuadro, mientras que el segundo ocupará el sector "azul". Este mismo mecanismo se repetirá con todas las parejas restantes.