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Sorteo de la Copa Libertadores 2026

Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: fixture de partidos y rivales

Tras superar la etapa de los playoffs eliminando a Melgar, Cienciano conocerá este jueves a sus rivales de grupo en la Copa Sudamericana 2026.

Jostein Canales
Cienciano afrontará la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 tras superar los playoffs.
Cienciano afrontará la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 tras superar los playoffs. | Foto: Club Cienciano
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Si bien gran parte del continente está hablando del sorteo de la Copa Libertadores, la Conmebol también dará a conocer este jueves 19 de marzo los grupos que se formarán en la Copa Sudamericana 2026, donde Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana sabrán a qué rivales enfrentarán.

Barcelona y Atlético Madrid se verán las caras en los cuartos de final de la Champions League 2025-2026.

PUEDES VER: Barcelona vs. Atlético Madrid: ¿cuándo juegan por cuartos de final de la Champions League?

Para llegar a la fase de grupos, el ‘Papá’ tuvo que superar en la etapa de playoffs a Melgar. Este partido se jugó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y el ganador que se tuvo que definir en penales debido a que en el tiempo regular empataron 1-1. El campeón de la Copa Sudamericana 2003 impuso su jerarquía internacional y salió victorioso de la tanda.

Bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1

  • River Platec
  • Atlético Mineiro
  • Sao Paulo
  • Racing
  • Gremio
  • Olimpia
  • Santos
  • América de Cali

Bombo 2

  • San Lorenzo
  • Bragantino
  • Palestino
  • Millonarios
  • Caracas
  • Vasco da Gama
  • Cienciano
  • Tigre

Bombo 3

  • Audax Italiano
  • Blooming
  • Academia Puerto Cabello
  • Boston River
  • Montevideo City Torque
  • Deportivo Cuenca
  • Independiente Petrolero
  • Macará

Bombo 4

  • Alianza Atlético
  • Barracas Central
  • Deportivo Riestra
  • Recoleta
  • Botafogo
  • Carabobo
  • O'Higgins
  • Juventud de Las Piedras

Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Grupo
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Cienciano (Perú)
Por confirmar
Por confirmar

Fixture de partidos de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

  • Partido 1: Por confirmar
  • Partido 2: Por confirmar
  • Partido 3: Por confirmar
  • Partido 4: Por confirmar
  • Partido 5: Por confirmar
  • Partido 6: Por confirmar

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026:

  • México y Centroamérica: 17.00 horas
  • Perú: 18.00 horas
  • Colombia: 18.00 horas
  • Ecuador: 18.00 horas
  • Bolivia: 19.00 horas
  • Venezuela: 19.00 horas
  • Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 19.00 horas
  • Argentina: 20.00 horas
  • Brasil: 20.00 horas
  • Chile: 20.00 horas
  • Paraguay: 20.00 horas
  • Uruguay: 20.00 horas

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

Si eres hincha de Cienciano o simplemente apoyas a los equipos peruanos en torneos internacionales, podrás ver EN VIVO el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 a través de ESPN y DIRECTV Sports. Asimismo, las plataformas que también pasarán este suceso son Disney Plus, DGO y YouTube Libertadores.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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