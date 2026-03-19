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Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: fixture de partidos y rivales
Tras superar la etapa de los playoffs eliminando a Melgar, Cienciano conocerá este jueves a sus rivales de grupo en la Copa Sudamericana 2026.
Si bien gran parte del continente está hablando del sorteo de la Copa Libertadores, la Conmebol también dará a conocer este jueves 19 de marzo los grupos que se formarán en la Copa Sudamericana 2026, donde Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana sabrán a qué rivales enfrentarán.
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Para llegar a la fase de grupos, el ‘Papá’ tuvo que superar en la etapa de playoffs a Melgar. Este partido se jugó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y el ganador que se tuvo que definir en penales debido a que en el tiempo regular empataron 1-1. El campeón de la Copa Sudamericana 2003 impuso su jerarquía internacional y salió victorioso de la tanda.
Bombos de la Copa Sudamericana 2026
Bombo 1
- River Platec
- Atlético Mineiro
- Sao Paulo
- Racing
- Gremio
- Olimpia
- Santos
- América de Cali
Bombo 2
- San Lorenzo
- Bragantino
- Palestino
- Millonarios
- Caracas
- Vasco da Gama
- Cienciano
- Tigre
Bombo 3
- Audax Italiano
- Blooming
- Academia Puerto Cabello
- Boston River
- Montevideo City Torque
- Deportivo Cuenca
- Independiente Petrolero
- Macará
Bombo 4
- Alianza Atlético
- Barracas Central
- Deportivo Riestra
- Recoleta
- Botafogo
- Carabobo
- O'Higgins
- Juventud de Las Piedras
Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
|Grupo
|Por confirmar
|Cienciano (Perú)
|Por confirmar
|Por confirmar
Fixture de partidos de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
- Partido 1: Por confirmar
- Partido 2: Por confirmar
- Partido 3: Por confirmar
- Partido 4: Por confirmar
- Partido 5: Por confirmar
- Partido 6: Por confirmar
¿A qué hora es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026:
- México y Centroamérica: 17.00 horas
- Perú: 18.00 horas
- Colombia: 18.00 horas
- Ecuador: 18.00 horas
- Bolivia: 19.00 horas
- Venezuela: 19.00 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 19.00 horas
- Argentina: 20.00 horas
- Brasil: 20.00 horas
- Chile: 20.00 horas
- Paraguay: 20.00 horas
- Uruguay: 20.00 horas
¿Dónde ver el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?
Si eres hincha de Cienciano o simplemente apoyas a los equipos peruanos en torneos internacionales, podrás ver EN VIVO el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 a través de ESPN y DIRECTV Sports. Asimismo, las plataformas que también pasarán este suceso son Disney Plus, DGO y YouTube Libertadores.
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