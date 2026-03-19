Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: fixture de partidos y rivales

Si bien gran parte del continente está hablando del sorteo de la Copa Libertadores, la Conmebol también dará a conocer este jueves 19 de marzo los grupos que se formarán en la Copa Sudamericana 2026, donde Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana sabrán a qué rivales enfrentarán.

Para llegar a la fase de grupos, el ‘Papá’ tuvo que superar en la etapa de playoffs a Melgar. Este partido se jugó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y el ganador que se tuvo que definir en penales debido a que en el tiempo regular empataron 1-1. El campeón de la Copa Sudamericana 2003 impuso su jerarquía internacional y salió victorioso de la tanda.

Bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1

River Platec

Atlético Mineiro

Sao Paulo

Racing

Gremio

Olimpia

Santos

América de Cali

Bombo 2

San Lorenzo

Bragantino

Palestino

Millonarios

Caracas

Vasco da Gama

Cienciano

Tigre

Bombo 3

Audax Italiano

Blooming

Academia Puerto Cabello

Boston River

Montevideo City Torque

Deportivo Cuenca

Independiente Petrolero

Macará

Bombo 4

Alianza Atlético

Barracas Central

Deportivo Riestra

Recoleta

Botafogo

Carabobo

O'Higgins

Juventud de Las Piedras

Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Grupo Por confirmar Cienciano (Perú) Por confirmar Por confirmar

Fixture de partidos de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Partido 1: Por confirmar

Partido 2: Por confirmar

Partido 3: Por confirmar

Partido 4: Por confirmar

Partido 5: Por confirmar

Partido 6: Por confirmar

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026:

México y Centroamérica: 17.00 horas

Perú: 18.00 horas

Colombia: 18.00 horas

Ecuador: 18.00 horas

Bolivia: 19.00 horas

Venezuela: 19.00 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 19.00 horas

Argentina: 20.00 horas

Brasil: 20.00 horas

Chile: 20.00 horas

Paraguay: 20.00 horas

Uruguay: 20.00 horas

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

Si eres hincha de Cienciano o simplemente apoyas a los equipos peruanos en torneos internacionales, podrás ver EN VIVO el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 a través de ESPN y DIRECTV Sports. Asimismo, las plataformas que también pasarán este suceso son Disney Plus, DGO y YouTube Libertadores.