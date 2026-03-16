Directivo de Cienciano reveló astronómico sueldo que pidió Miguel Trauco: "No se puede pagar..."

Tras su abrupta salida de Alianza Lima por una grave indisciplina, Miguel Trauco todavía no encontró equipo, aunque el reglamento aún le permite fichar por otro club, al estar en condición como jugador libre. Sport Boys es uno de los que sigue en carrera, aunque en su momento también sonó para llegar a Cienciano.

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana para amistosos ante Senegal y Honduras

Sin embargo, recientemente se conoció que el cuadro cusqueño tuvo contactos con el lateral izquierdo, pero finalmente nunca se concretó el interés por un tema netamente relacionado al dinero que pidió el futbolista.

“Son simplemente especulaciones y todo gira alrededor de lo económico. Con eso te he respondido todo, no hay nada concreto con Miguel Trauco”, dijo Guido Gallegos, directivo del ‘Papá de América’, quien además soltó un monto importante, al que finalmente en la ciudad imperial no accedieron.

“No es que no tengamos plata, pero no se puede pagar a un jugador una cantidad astronómica que no se paga en el mercado peruano. ¿USD 60.000? Por ahí, así que mejor que estemos con lo que tenemos”, agregó en entrevista con Radio Metropolitana Cusco.

Miguel Trauco rescindió contrato con Alianza Lima

Miguel Trauco sigue siendo opción en Sport Boys

Miguel Trauco aún mantiene conversaciones con Sport Boys, esto pese a las informaciones sobre que su pase se había caído. Carlos Zambrano también sigue negociando con la ‘Misilera’.

Pese a que ya se cerró el libro de pases de la Liga 1, las bases permiten a los futbolistas que no tienen equpo hasta el 15 de marzo, fichar por cualquier club del campeonato hasta antes de la fecha 12.