Barcelona vs. Atlético Madrid: ¿cuándo juegan por cuartos de final de la Champions League?

Las rondas de octavos de final de la Champions League 2025-2026 llegaron a su fin y ahora todos están hablando de los enfrentamientos que se verán en la siguiente instancia. Una de las llaves que ha generado mucho morbo es la de Barcelona vs. Atlético Madrid.

Como se sabe, ambos clubes ya se vieron las caras en las semifinales de la Copa del Rey, donde los ‘Colchoneros’ lograron eliminar con lo justo a los ‘Culés’. Este nuevo cruce en los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Europa es una gran oportunidad para que los azulgranas consigan su revancha.

Barcelona vs. Atlético Madrid: fecha del partido de cuartos de final

Los organizadores de la UEFA Champions League todavía no han revelado las fechas exactas de los cuartos de final; sin embargo, hay un calendario tentativo para este encuentro. El partido de ida se daría el 7 u 8 de abril, mientras que la vuelta se disputaría el 14 o 15 del mismo.

Barcelona vs. Atlético Madrid: ¿cómo clasificaron a cuartos de final de Champions League?

Curiosamente ambos equipos dejaron en el camino a clubes ingleses. Por el lado del FC Barcelona eliminaron al Newcastle con un escandaloso marcador global de 8-3. En Inglaterra, este duelo terminó 1-1, pero en Cataluña los dirigidos por Hansi Flick jugaron a ritmo de entrenamiento y golearon 7-2.

Por su parte, el Atlético Madrid chocó con Tottenham y defendió la amplia ventaja que consiguió en el partido de ida (5-2). Los pupilos de Diego ‘Cholo’ Simeone fueron a Londres para sentenciar la clasificación, pese a perder 3-2 en la vuelta.

Barcelona vs. Atlético Madrid: hora y dónde ver el partido

El duelo correspondiente a los cuartos de final de la Champions League 2025-2026 entre Barcelona y Atlético Madrid aún no tiene una hora confirmada de manera oficial. Aun así, se calcula que se jugará a las 3:00 p. m. (hora peruana) y a las 9:00 p. m. (hora española), siguiendo el horario tradicional establecido para los encuentros organizados por la UEFA.

Asimismo, vale precisar que ESPN es el canal responsable de transmitir los partidos de la Champions League en casi todos los países del continente americano. Empero hay señales de TV y streaming que también pasan los encuentros, como por ejemplo: Fox Sports, TNT Sports, HBO MAX, TUDN, Movistar Liga de Campeones, etc.