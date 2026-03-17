Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League: a qué hora juega, apuestas, alineaciones y dónde ver
El partido entre Barcelona vs Newcastle se jugará este miércoles 18 de marzo desde el Camp Nou, en la definición de octavos de la Champions League.
Barcelona se alista para recibir a Newcastle United este miércoles 18 de marzo en el Camp Nou, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. El compromiso se disputará desde las 12:45 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador) y podrá verse en vivo a través del Plan Premium de Disney+ en Sudamérica. Sigue todo el enfrentamiento desde su antesala.
Barcelona afronta este encuentro con la ventaja de definir en casa luego de haber rescatado un empate en su visita a Inglaterra. En un escenario complicado como St. James’ Park, logró igualar el marcador y ahora buscará aprovechar su localía para inclinar la balanza a su favor y sellar su pase a la siguiente ronda.
Por su parte, Newcastle llega con la motivación de dar el golpe fuera de casa. El elenco inglés afronta este reto con la ilusión de competir en un estadio histórico, donde varios de sus jugadores tendrán su primera experiencia. Sin embargo, su irregularidad a lo largo de la temporada genera dudas sobre su capacidad para sostener el ritmo en un duelo de esta exigencia.
En cuanto al presente de ambos, el cuadro ‘culé’ viene de una contundente victoria por 5-2 frente a Sevilla en LaLiga, torneo en el que se mantiene como líder absoluto. Newcastle, por su lado, superó por 1-0 a Chelsea en la Premier League, donde actualmente ocupa la novena posición.
En el partido de ida, disputado el 10 de marzo en St. James’ Park, igualaron 1-1 con anotaciones de Harvey Barnes para los locales y Lamine Yamal para los españoles, dejando la serie completamente abierta de cara a este decisivo enfrentamiento.
Barcelona vs Newcastle: posibles alineaciones
Barcelona: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Ferran Torres
Newcastle: Aaron Ramsdale, Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall, Sandro Tonali, Joelinton, Alex Murphy, Nick Woltemade, Harvey Barnes y Anthony Gordon.
¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Barcelona vs Newcastle, por la Champions League:
- Perú, Ecuador y Colombia: 12:45 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 1:45 p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2:45 p. m.
- México y Centroamérica: 11:45 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 1:45 p. m.
- España: 6:45 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle EN VIVO y EN DIRECTO?
El partido entre Barcelona vs Newcastle, por los octavos de final de la Champions League, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney Plus en el continente sudamericano. En España va EN DIRECTO por Movistar Plus.
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: TNT Brasil, TNT Go, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
- Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada, DAZN Fast
- Chile: ESPN Premium Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- EE. UU.: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- México: FOX One
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Surinter
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones
- Inglaterra: TNT Sports 2, discovery+, discovery+ App, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live
- Italia: Sky Sport 254, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV
Barcelona vs Newcastle pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Barcelona
|empate
|Newcastle
|Betsson
|1.60
|4.65
|5.05
|Betano.pe
|1.62
|4.75
|5.10
|bet365
|1.57
|4.75
|4.75
|1xBet
|1.62
|4.94
|5.09
|CoolbetLATAM
|1.59
|4.85
|5.30
|DoradoBet
|1.58
|4.75
|4.75
Barcelona vs Newcastle: últimos enfrentamientos
- Newcastle 1-1 Barcelona | 10.03.26 | Champions League
- Newcastle 1-2 Barcelona | 18.09.25 | Champions League
- Newcastle 0-2 Barcelona | 19.03.03 | Champions League
- Barcelona 3-1 Newcastle | 11.12.02 | Champions League
- Barcelona 1-0 Newcastle | 26.11.97 | Champions League.
