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Universitario acelera por Gianluca Lapadula y está cerca de cerrar el fichaje del año en la Liga 1
Gianluca Lapadula está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Universitario. Una empresa privada asumiría gran parte de su salario y facilitaría la operación.
Universitario de Deportes podría estar a punto de concretar uno de los fichajes más resonantes de los últimos años en el fútbol peruano. Gianluca Lapadula se encuentra cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del cuadro crema para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.
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Las negociaciones entre ambas partes avanzan a buen ritmo y, según se conoció, una empresa privada jugaría un papel fundamental para cerrar la operación. Este importante respaldo económico permitiría asumir gran parte del salario del delantero, además de sumarse como nuevo patrocinador de la institución estudiantil.
Los números de la propuesta presentada por Universitario se acercan cada vez más a las pretensiones económicas del atacante de la selección peruana. Esta situación ha generado optimismo en Ate, donde consideran que las conversaciones han ingresado en una etapa decisiva.
La posible llegada de 'Lapagol' representaría un enorme impacto deportivo y mediático para el balompié nacional. Su experiencia en Europa y su trayectoria con la bicolor convertirían al atacante en una de las principales figuras del campeonato peruano.
Lapadula llega como agente libre tras finalizar su vínculo con el Spezia de Italia, club con el que anotó seis goles durante la última temporada. En Universitario son optimistas respecto del desenlace de las conversaciones y no descartan que en las próximas horas pueda oficializarse el anuncio.
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