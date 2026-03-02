Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO: hora, canal y dónde ver partido de vuelta de Copa del Rey

Este martes 3 de marzo, Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán un partidazo en el estadio Spotify Camp Nou desde las 3:00 p. m. (hora peruana) / 9:00 p. m. (hora española). La transmisión estará disponible por América TV y Movistar Deportes. El encuentro corresponde a la semifinal de vuelta de la Copa del Rey.

El Barça necesita remontar una serie complicada tras el 4-0 sufrido en la ida. Por su parte, el equipo del Cholo Simeone avanzará a la final con un empate o incluso perdiendo por 3-0. Como se sabe, si al término del encuentro la serie queda igualada en el marcador global, ya no rige la regla del gol de visitante y se disputará una prórroga. De persistir la igualdad, todo se definirá en una tanda de penales.

Por la mente del plantel azulgrana hay mucha confianza de poder revertir la serie y así lo hizo saber el técnico alemán Hansi Flick. "Es difícil pero no imposible. Debemos creer que somos capaces de remontar, dar todo los 90 minutos", precisó el estratega el Barça previo al duelo contra los colchoneros.

Barcelona vs Atlético de Madrid: hora del partido

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Chile, Päraguay, Uruguay y Brasil: 5:00 p. m.

México: 4:00 p. m.

Estados Unidos:3:00 p. m. (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid? Canal TV

En Perú tienes dos opciones de ver el partido de vuelta de la Copa del Rey. Si cuentas cable, Movistar Deportes (canal 3) pasará el Barça vs Atleti; sin embargo, también está la opción de seguir completamente gratis este cotejo. Solo debes sintonizar América TV.

Además, puedes seguirlo por internet mediante la app del canal 4 América TvGo. En tanto, si Movistar Deportes es tu favorito solo debes acceder a Movistar TV App y escoger el partido de tu preferencia. Vale precisar que esta última opción es exclusivo para clientes de la empresa mencionada.

Barça vs Atlético de Madrid: alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.

Atlético de Madrid: Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Baena; Julián Alvarez y Lookman.

Barcelona vs Atlético Madrid: apuestas y pronóstico

APUESTAS BARCELONA X ATLÉTICO BETSSON 1.52 5.40 4.95 BETANO 1.52 5.30 5.60 BET365 1.45 5.00 5.75 1XBET 1.51 5.24 5.64 DORADOBET 1.47 4.75 5.66

Barcelona vs Atlético Madrid: historial y últimos resultados