LAMENTABLE NOTICIA para solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS propone SUSPENDER documento clave con fuertes implicaciones

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) presentó una propuesta que podría suspender temporalmente el acceso a la solicitud de Documentos de Autorización de Empleo (EAD), generando preocupación entre los inmigrantes y defensores de derechos humanos.

La medida busca frenar el supuesto "incentivo" a la inmigración irregular y fue publicada en el Registro Federal el 20 de febrero de 2026, iniciando un periodo de consulta pública antes de decidir su implementación definitiva.

¿A quiénes afectaría la propuesta?

Según la propuesta de USCIS, la suspensión temporal de los permisos para laborar en el país impactaría principalmente a los extranjeros con casos de asilo activos. La abogada de inmigración Claudia Cañizares explicó que actualmente hay entre 1.6 y 1.8 millones de solicitudes de asilo pendientes en USCIS y cortes migratorias.

USCIS propone suspender documento clave a solicitantes de asilo en EE. UU.

Aunque hoy las personas con solicitudes de asilo pueden acceder a ciertos documentos clave tras cumplir condiciones de tiempo específicas, la nueva propuesta endurecería estas reglas, aumentando los plazos de espera y permitiendo que el gobierno suspenda temporalmente la recepción de nuevas solicitudes en caso de atrasos prolongados.

Cambios principales en tiempos de espera y recepción de solicitudes

De aprobarse, el tiempo mínimo para solicitar el permiso de trabajo aumentaría significativamente, y USCIS podría demorar hasta 180 días en procesarlo. Además, se habilita la posibilidad de pausar nuevas solicitudes cuando los retrasos internos superen 180 días promedio durante un periodo de 90 días consecutivos.

Con los atrasos actuales, el mismo gobierno reconoce que esta suspensión podría extenderse "muchos años", dejando a los nuevos solicitantes en espera indefinida de este documento.

Impacto en solicitudes pendientes

Para quienes ya tienen un caso activo, la propuesta implicaría retrasos prolongados para acceder a beneficios asociados al permiso de trabajo. Además, podrían aumentar las causales para negar renovaciones, como ausencias a entrevistas, nuevos antecedentes penales o indicios de abandono del caso, generando aún más incertidumbre sobre su estatus legal.

La abogada Cañizares advirtió que la medida busca desalentar nuevas solicitudes de asilo: "Básicamente, están buscando una forma de que las personas no vengan a Estados Unidos y no soliciten asilo", señaló.