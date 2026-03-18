Una victoria muy esperada: NAVI se ha proclamado campeón de la temporada 23 de la ESL Pro League

ESL Pro League Temporada 23: Estructura del torneo

Los organizadores de la temporada 23 de la ESL Pro League han estructurado el torneo en tres fases, en las que participan 24 equipos:

Primera fase de grupos (1-5 de marzo)

Segunda fase de grupos (6-10 de marzo)

Eliminatorias (13-15 de marzo)

Las dos primeras fases se disputaron en línea, y solo los ocho mejores equipos pasaron a Estocolmo para competir en las partidas de Counter-Strike ESL Pro League Season 23.

Fase de grupos

PARIVISION resultó ser la mayor decepción de la primera fase de grupos. Los campeones de la BLAST Bounty Winter 2026 y subcampeones de la PGL Cluj-Napoca 2026 comenzaron con buen pie, ganando las dos primeras partidas por 2-0, pero luego encadenaron tres derrotas consecutivas y quedaron eliminados del torneo prematuramente.

En la segunda fase de grupos, FURIA siguió una trayectoria similar, cediendo su plaza en los playoffs a Astralis en la quinta partida decisiva. Los aficionados especularon ampliamente con que los brasileños podrían haberlo hecho a propósito, ya que el líder del equipo, FalleN, había anunciado previamente que no podría viajar a Estocolmo por motivos personales.

Los ocho mejores equipos que se clasificaron para los playoffs fueron Team Spirit, MOUZ, The MongolZ, Aurora Gaming, Legacy, NAVI, FUT Esports y Astralis.

Cuartos de final y semifinales

En la primera partida de cuartos de final, NAVI derrotó de forma contundente a The MongolZ por 2-0. Hubo cierta resistencia en Ancient (13-11), pero en Mirage, el mapa elegido por los Mongols, el equipo ucraniano arrolló a sus rivales (13-4). El jugador más destacado fue makazze, que logró un K/D de casi 2,0 (43/22) y un índice de 1,87, uno de los mejores de la partida.

El enfrentamiento entre Aurora y Legacy se decidió en el quinto mapa. Primero, los brasileños perdieron su mapa elegido, Dust2, por 4-13; después, los turcos cayeron en su propio mapa, Overpass, por 8-13. El mapa decisivo fue Inferno, donde Aurora, liderada por Wicadia y MAJ3R, se hizo con seis rondas consecutivas en ataque (13-6).

Los demás cuartos de final depararon grandes sorpresas. MOUZ, tercer equipo del mundo, cayó por 2-1 ante los antiguos jugadores de la academia de NAVI, que ahora compiten bajo la bandera de FUT Esports. A continuación, uno de los favoritos del torneo, Team Spirit, no logró hacer frente a Astralis y perdió ambos mapas por 13-6 y 13-7.

Con las incorporaciones de phzy y ryu, el equipo danés parece capaz de plantar cara a los equipos de primera línea. Sin embargo, es posible que su jugador estrella, donk, tenga que plantearse fichar por una plantilla más ambiciosa, ya que su equipo actual está limitando su potencial, ¡en cuartos de final registró un índice de 0,82, el más bajo de su carrera!

Las semifinales de la temporada 23 de la ESL Pro League transcurrieron sin sorpresas. Astralis se impuso en Nuke (13-11), pero Aurora respondió con una victoria contundente en Dust2 (13-2) y cerró la serie en Inferno con una racha de seis rondas consecutivas (13-10).

En la segunda semifinal, makazze se enfrentó a sus antiguos compañeros del Natus Vincere Junior. A pesar de la buena racha de FUT Esports, no pudieron plantar cara a NAVI en igualdad de condiciones. El equipo ucraniano se impuso con autoridad en Mirage, el mapa elegido por sus rivales (13-5), y parecía dispuesto a cerrar la serie en Ancient, con una ventaja de 8-4. Sin embargo, FUT remontó y se llevó una ajustada victoria por 13-11. Aun así, Dust2 decidió el resultado, a pesar de una impresionante jugada de Scout del capitán de FUT, Krabeni, el experimentado NAVI se aseguró la victoria y avanzó a la final.

Gran final

El año pasado, Aurora se alzó con la victoria en el PGL Masters Bucarest 2025, mientras que NAVI ganó su último trofeo importante hace dos años, en el IEM Río 2024. Curiosamente, la final de la temporada 23 de la ESL Pro League fue una reedición de la temporada 20, cuando NAVI se enfrentó a Eternal Fire por el título con plantillas casi idénticas. En aquella ocasión, NAVI ganó por 3-2.

Los dos primeros mapas de la final transcurrieron sin contratiempos, NAVI se impuso en su elección de Mirage (13-7), mientras que Aurora respondió en Anubis (13-11). El impulso pareció decantar a favor de los turcos cuando se pusieron 7-4 por delante al descanso en Nuke. Sin embargo, los esfuerzos de w0nderful y makazze en la segunda mitad permitieron a NAVI ceder solo una ronda y cerrar el mapa 13-8.

El mapa decisivo fue Dust2, donde NAVI tomó el control desde el principio y se puso con una ventaja de 11-4. Con el marcador en 7-4, makazze protagonizó uno de los momentos más destacados de la final al ganar una increíble jugada decisiva en un 1 contra 4. A pesar de los desesperados intentos de remontada, el equipo ucraniano cerró el mapa con un 13-9 y se aseguró la victoria por 3-1.

Así, NAVI ganó la temporada 23 de la ESL Pro League, se llevó un premio de US$250.000 y se clasificó para el ESL Grand Slam VI. El mejor jugador de la gran final fue el francotirador w0nderful, que registró un índice de 1,56 y un impresionante K/D de 82/46. Sin embargo, makazze lideró el índice medio en los tres partidos de los playoffs (1,38 frente a 1,25), asegurándose el primer premio MVP de su carrera.

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